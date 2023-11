Der Freundeskreis der Grundschule Görwihl ist mit dem abgelaufenen Vereinsjahr zufrieden. Das wurde in der Hauptversammlung in der Aula der Schule deutlich. Nach der Corona-Pause kam das Führungsteam sieben Mal zusammen, um über die verschiedenen Aktivitäten zu beraten.

Vorsitzende Melli Schrieder begrüßte auch Bürgermeister Mike Biehler, ehe die Anwesenden der verstorbenen Mitglieder gedachten – ganz besonders Vorstandsmitglied Jürgen Ganter. Bei seiner Beerdigung zeigte der Freundeskreis seine Anteilnahme mit einer Luftballonaktion. Zu den bereits zur Tradition gewordenen Aktivitäten des Vereins gehörten am Ende der beiden Schuljahre wieder die Abschiedsgeschenke an die Viertklässler, ein Holzlineal mit Namensgravur und Süßigkeiten für alle Schüler.

Geschenke für die Schüler

Zum Schuljahrsbeginn wurden die Erstklässler mit bunten Steckbleistiften begrüßt, ehe wenige Tage später das Herbstfest stattfand, bei dem auch eine Olympiade mit verschiedenen Stationen stattfand. Zum Abschluss der Veranstaltung gab es für jeden Schüler eine Trinkflasche, die die Görwihler Firma Rotho zur Verfügung stellte. Zu den Höhepunkten im Vereinsjahr gehörte aber auch ein Schulausflug der dritten und vierten Klasse nach Freiburg, bei dem die Kinder ein Musical besuchten. Der Verein unterstützte dies finanziell. Im Berichtsjahr feierte der Förderverein sein 30-jähriges Bestehen. Für die Kinder wurde nicht nur ein Kinoprogramm geboten, der Verein versorgte sie auch mit Speisen und Getränken.

Durch die Corona-Pandemie ergab sich ein Unterbruch beim Apfel-Milch-Projekt an der Grundschule. Dies hatte ein Ende, und die Grundschulkinder erhalten nun in ihren Pausen wieder kostenfrei Äpfel. Der Freundeskreis finanziert das Projekt. Über die Kassenlage berichtete Alexandra Gerig. Durch die Steigerung der Mitgliederzahlen ergaben sich höhere Einnahmen, sodass ein guter Kassenbestand vorhanden ist. Bürgermeister Mike Biehler übernahm die Entlastung des Vorstands. Bei der Ergänzungswahl des Vorstandes konnte er Sindy Hackebeil als Beisitzerin verpflichten. Sie tritt die Nachfolge des verstorbenen Jürgen Ganter an.

Über die derzeit immer noch in der Planung stehenden Veränderungen im Schulhaus in Görwihl, aber auch durch die Ganztagesbetreuung berichtete der Bürgermeister, ehe die Vorsitzende Melli Schrieder die geplanten Aktivitäten des Vereins vorstellte. So soll auch wieder ein Sommerfest stattfinden, der Verein will einen Schulausflug fördern und der Pausenhof soll verschönert werden.