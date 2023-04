Bei der Kapellenwanderung „Vom Balkon mit Alpensicht und runter in den Keller in die Albschlucht“ gibt es für jeden Geschmack etwas zu erleben. Der Name hält, was er verspricht: Zwei Kirchen und zwei Kapellen wollen erforscht werden, wunderschöne Landschaften mit herrlichen Weltsichten und plätscherten Bächen können genossen werden. Aber auch Fauna und Flora warten am Wegesrand mit bunten Frühlingsblumen und vielen Tierbegegnungen auf. Nicht nur Rehe sind unterwegs zu bestaunen. Ja, Wildenten und wer viel Glück hat, kann den seit einem halben Jahr ansässigen Biber auf dem Schildbachweiher bestaunen.

Zum Genießen: Die Freunde der Fernsicht kommen „Unterwegs“ voll auf ihre Kosten und dürfen spektakuläre Aussichten erleben. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Die neun Kapellenwanderwege auf dem Hotzenwald wurden im letzten Herbst von Dagmar Keck, Initiatorin des Projekts vorgestellt. Die erste Wanderung „Näher dem Himmel“ hinauf zum Gugelturm fand Anfang Oktober statt. Jetzt fiel der Startschuss für die Eröffnung des Kapellenwanderweges Nummer 8 über die südlichen Dörfer von Görwihl. Die gemeinsame Wanderung mit dem Gemeindeteam St. Gregorius Niederwihl unter Leitung von Andrea Schrieder startete ausnahmsweise von Niederwihl aus. Mit dem Kapellenquiz bewaffnet wurden die Geheimnisse der Gotteshäuser gelüftet und an den vier Stationen gab es auch reichlich Verpflegung. Ideal für den Kapellenweg Nummer 8 ist ein Start beim Parkplatz bei der Kirche in Oberwihl. Gewandert wird im Uhrzeigersinn.

Zum Abkürzen: Dient die gekröpfte Südvariante am Schildbach hinauf zum Ausgangspunkt der Wallfahrtskirche St. Joseph in Oberwihl. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Die schöne, 1910 errichtete Wallfahrtskirche St. Joseph im neubarocken Stil stimmt die Wanderer auf viel Freude auf dem Kapellenweg ein. Von der Ortsmitte geht es am Autohaus Kaiser vorbei, rechts hoch zur Hausnummer 92, bis man auf den Wanderwegweg mit der blauen Raute stößt. Jetzt geht es über Wald- und Wiesenwege vorbei an der Mountainbikestrecke hinüber zum beschaulichen Kleinod, dem ehemaligen Oberwihler Schwimmbad und heutigen sehr gepflegten Biotop.

Über unzählige kleine Bäche geht es hinüber zum Rüßwihler Wasserbehälter. Für die Freunde der Fernsicht einfach ein unvergesslicher Streckenabschnitt. Die abfallenden Wiesen bieten Ausblicke über Rüßwihl und die zahlreichen Schweizer Jura Höhen bis hin zu den Schneebergen der Alpen vorausgesetzt die Wetterlage stimmt.

Zum Einkehren: Ladet die Fischerhütte ein und das großzügige Gelände bietet den Kleinen viel Auslauf und aufregende Spielmöglichkeiten. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Bei den Rüttenen trifft man auf den Erlebniswanderweg Schildbachpfad und folgt der gelben Raute bis zur Herz-Jesu Kapelle in Rüßwihl. Sie wurde 1902 eingeweiht und besitzt einen neugotischen Altaraufsatz mit Herz-Jesu-Statue in der Mitte. Es lohnt sich, einen Blick in die Kapelle hineinzuwerfen.

Eine Einkehrmöglichkeit bietet sich im Gasthaus Lamm oder nach dem steilen Abstieg in der Fischerhütte. Das weitläufige Gelände rund den Weiher besitzt viele Spielmöglichkeiten für die Kinder und Unterhaltung für die Müden.

Zum Meditieren: Die locker möblierte Kapelle Theresia von Lisieux wird auch vom Kindergarten St. Marien nach dem Ausrollen der Teppiche an Festtagen zum Feiern wunderschön genutzt. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Die sportlichen Wanderer machen sich auf den Weg hinab in die Albschlucht. An der Schildbachmühe vorbei geht steil runter zur Kapelle der Theresia von Lisieux hinter dem Stauweiher. Ganz anders wie gewohnt: die Bänke wurden entfernt und durch stilvolle Hocker ersetzt. Es gibt unendlich viel Raum für meditative Andachten und für die kleinen Racker von Kindergarten St. Marien. Noch einmal ein Blick zum Weiher, wo sich Wildenten tummeln und der Biber die Sträucher am Ufer abgenagt hat und danach geht es zurück den steilen Aufstieg zur Fischerhütte.

Oben angekommen lockt eine Abkürzung, die auf fast direktem Weg zurück zum Ausgangspunkt in Oberwihl führt. Das Wildgehege mit den Damhirschen kann bestaunt werden, bevor man den Anstieg hinauf der gelben Raute folgt. Unterwegs gibt es Schlüsselblumen, Buschwindrosen und laichende Frösche zu bestaunen. Nach dem Rossstall mit süßen Ponys kann man bei der großen Sportplatzbaustelle noch ein letztes Mal den Blick in die nahe Schweiz schweifen lassen.

Zurück: Nach gut vier Stunden wird der Ausgangspunkt der Parkplatz bei der Wallfahrtskirche St. Joseph in Oberwihl wieder erreicht. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Die Konditionsstarken lassen es sich nicht nehmen und gehen den sehr steilen Anstieg hoch von der Fischerhütte hinauf nach Niederwihl zur Besichtigung der Kirche St. Gregorius. Sie wurde 1842 erbaut. Aus Sparsamkeit wurde zu Beginn nur ein kleines Türmchen aufgesetzt. Erst 1960 wurde der 35 Meter hohe separate Kirchenturm errichtet. Durch die engen Nebensträßchen von Niederwihl, geht am Wasserreservoir vorbei zurück zum Ausgangpunkt.