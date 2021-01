Die Corona-Krise hatte Görwihl im Jahr 2020 fest im Griff. Obwohl in der Gemeinde anfänglich kein Coronavirus-Fall bekannt war, schloss die Verwaltung am 12. März das Hallenbad und die Turnhalle in Görwihl vorsorglich bis auf weiteres. „Diese Anordnung hat zunächst bis zum 20. April 2020 Bestand und wird gegebenenfalls verlängert“, teilte Bürgermeister Carsten Quednow mit, „wir werden die aktuelle Entwicklung abwarten“. Abzuwarten gab es indes nichts, denn die Lage spitzte sich bekanntlich zu, weshalb das Hallenbad noch immer geschlossen ist.

Die Gründungsmitglieder der Salpetererbewegung Pro Alptalstraße Roland Lauber, Stephan Marder, Ulrich Winkler und Herbert Nägele, von links, beim Fels auf der Albtalstraße, der im Frühjahr entfernt wurde. Bilder: Peter Schütz | Bild: Peter Schütz

Überhaupt war der Rest des Jahres in der Gemeinde Görwihl ungewöhnlich ruhig. Viele Veranstaltungen wie der Naturparkmarkt, das Rüßwihler Dorffest, der Martinimarkt oder das große Festwochenende der Görwihler Feuerwehr zu deren 125jährigen Bestehen fielen ins Wasser. Erntedankfeste fanden nicht statt, das Heimatmuseum blieb ganzjährig geschlossen. Auch die Kommunalpolitik musste Abstriche machen: Die erste Sitzung nach dem harten Lockdown im Frühjahr fand im Juni statt. Und wartete gleich mit einem heißen Eisen auf: Aus den Reihen des Gemeinderates wurde der Antrag auf Senkung der im November 2018 von 100 auf 200 Euro erhöhten Hundesteuer gestellt. Den neuen Antrag hatten 12 Gemeinderäte und Gemeinderätinnen aller Fraktionen – CDU, Freie Wähler, Grüne – unterzeichnet, zwei Ratsmitglieder unterließen dies.

Der Görwihler Gemeinderat hatte einen Antrag auf Senkung der Hundesteuer von 200 auf 130 Euro pro Hund und Jahr gestellt. | Bild: Peter Schütz

In seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause stimmte der Gemeinderat schließlich mehrheitlich der Neufassung der Hundesteuersatzung. Ab diesem Jahr beträgt die Hundesteuer für den ersten und jeden weiteren Hund 130 Euro, ausgenommen sind Kampf- und Zwingerhunde.

Auch im Albtal tat sich einiges. Dort wurde im Juli ein Zaun errichtet, der später um eine Steinblockade erweitert wurde. Vorausgegangen war eine Nacht- und Nebelaktion, während der der abgerutschte Fels, der an Pfingsten 2015 zur Straßensperrung zwischen Tiefenstein und Hohenfels geführt hatte, von Unbekannten entfernt worden war – sie hatten ihn auf der gegenüberliegenden Seite oberhalb der Alb die Halde hinab geworfen.

Der Regionalverband Hochrhein-Bodensee zeichnete Möglichkeiten zur Erweiterung des Tiefensteiner Steinbruchs auf – und erntete Protest. | Bild: Peter Schütz

Gegen Ende des Jahres gab das Landratsamt Waldshut die Einrichtung einer Online-Plattform bekannt. Dort sind nun die aktuellen Ereignisse rund um die Albtalstraße einsehbar. Und noch ein heißes Eisen gab es in Görwihl: die mögliche Erweiterung des Tiefensteiner Steinbruchs. Gegen die erste Fortschreibung des Teilregionalplanes Oberflächennahe Rohstoffe, wonach die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Abbau von Rohstoffen wie Granit, Kies oder Kalkstein geschaffen werden, hagelte es Proteste aus der Gemeinde Görwihl.

Trauer um verdiente Persönlichkeiten Die Gemeinde Görwihl trauerte in 2020 um den früheren Bürgermeister Harald Scheuble, der im April kurz vor seinem 80. Geburtstag starb. Scheuble war der erste Bürgermeister der 1975 gegründeten Gemeinde Görwihl und blieb bis 1999 im Amt. In den Ruhestand zog er sich jedoch nicht zurück. Während vielen Jahren war er als Vorsitzender des Fördervereins Heimatmuseum Hotzenwald sowie des Schwarzwaldvereins Görwihl tätig. Im Mai starb Paul Eisenbeis, Heimatforscher und Ehrenbürger der Gemeinde Görwihl, im Alter von 92 Jahren. Auch er hatte das Gemeindeleben nachhaltig geprägt und galt als „Gedächtnis von Görwihl„.

Die zweite Fassung mit reduzierten Abbauflächen wurde zuerst vom Regionalverband Hochrhein im Juli angenommen und ging danach in die Offenlage. Doch auch dagegen gab es Einwendungen – sowohl von der Verwaltung als auch von Teilen der Bevölkerung.

Mitten in der Corona-Pandemie verschärfte sich die medizinische Versorgung in Görwihl, als die Apotheke und die Praxis des Arztes Gerhard Geis-Tyroller schlossen. Immerhin: Roland Schmid, Arzt aus Dogern, übernahm im Herbst die Praxis von Geis-Tyroller.