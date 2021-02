von Charlotte Fröse

In Herrischried wurden im Unterschied zu den meisten anderen Gemeinden 2020 trotz der Corona-Pandemie nicht mehr Sterbefälle als im vorigen Jahr beurkundet. Wurden 2019 noch 101 Sterbefälle verzeichnet, waren es 2020 lediglich 97. Man könne nicht sagen, dass durch Corona mehr Sterbefälle zu verzeichnen seien, erklärt die Herrischrieder Standesbeamtin Tamara Sibold. Die hohe Zahl der Sterbefälle sei vor allem der Tatsache geschuldet, dass es in Herrischried vier Seniorenheime gibt. Tamara Sibold merkt dazu an: „Wie auch schon in den letzten Jahren stammen die meisten der Sterbefälle aus den vier Seniorenheimen. Wir hatten 2020 nur elf Sterbefälle, die nicht aus den Heimen kamen, 2019 waren es 13.“

Laufenburg Laufenburg und Murg verzeichnet mehr Todesfälle in 2020 Das könnte Sie auch interessieren

Ein Großteil der 16 Trauungen, genauso viele wie im vergangenen Jahr, fand in Herrischried im Klausenhof statt, nur vier Ehen wurden im Rathaus geschlossen, wie Tamara Sibold berichtet. Zwei Trauungen wurden wegen der Corona-Maßnahmen ins Jahr 2021 verschoben. Von verschobenen Trauungen berichtet auch Waltraud Güntert vom Rickenbacher Standesamt. Die Rickenbacher Sterberate ist 2020 mit 27 um fünf höher als im Vorjahr, ein direkter Zusammenhang mit Corona lasse sich jedoch auch in Rickenbach nicht belegen.

Bad Säckingen Trotz Corona-Pandemie: Heirats-Lust ist ungebrochen Das könnte Sie auch interessieren

Im nachweislich mehr als 250 Jahre alten „Heimethus“ finden in Todtmoos die meisten Trauungen statt. Zusätzlich können sich Paare auch im Trauzimmer im Rathaus das Eheversprechen geben. Acht Trauungen wurde im vergangenen Jahr vorgenommen.

Wehr Trotz Corona gab es im vergangenen Jahr in Wehr einen Heiratsboom Das könnte Sie auch interessieren

Die Zahl der Kirchenaustritte lag mit 36 in Görwihl deutlich höher als die von 2019, als 29 Austritte gezählt wurden. Mit neun Trauungen gaben sich 2020 genauso viele Paare ein Eheversprechen wie das Jahr davor. Die Sterbefälle lagen mit 25 nahezu gleich wie im Jahr 2019.

Zahlen aus den Standesämtern