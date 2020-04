Am prägendsten war Harald Scheubles Wirken sicherlich in seiner Funktion als Bürgermeister, die er 1969 mit gerade einmal 29 Jahren übernahm. Das Amt als Rathauschef bekleidete Scheuble insgesamt 30 Jahre. 1999 zog er sich zurück. Sein Nachfolger wurde der bis heute amtierende Bürgermeister Carsten Quednow. Dazu war Scheuble mit Unterbrechung insgesamt 22 Jahre lang Kreisrat. Für seine langjährige Tätigkeit wurde er mit der Silbernen Medaille des Landkreises ausgezeichnet.

In Scheubles lange Amtszeit fiel aus organisatorischer Sicht die nicht einfache Aufgabe der Gemeindefusion, in deren Zuge aus zehn ehemals eigenständigen Ortsteilen die heutige Gemeinde Görwihl geformt wurde. Scheuble galt als weitsichtiger, aber durchaus auch streitbarer Architekt dieser Fusion. Die Gemeinde erlebte in dieser Zeit einen deutlichen wirtschaftlichen Aufschwung, wie Scheubles Nachfolger Quednow anerkennend festhält. Scheuble sei ein „starker Bürgermeister“ gewesen, der auch in turbulenten Zeiten das Steuer der Gemeinde fest geführt habe.

In seiner jahrzehntelangen Amtszeit wurden eine Fülle namhafter Bauvorhaben realisiert. Insbesondere mit der Schaffung des Schulzentrums in Görwihl samt Hallenbad und Sporthalle, der Neugestaltung des Ortskerns aber auch zahlreichen weiteren Projekten drückte Scheuble der Gemeinde Görwihl seinen Stempel auf. Dabei gelang es aber stets, die Gemeindefinanzen nicht zu überstrapazieren.

Harald Scheuble hinterließ aber auch mit seiner ehrenamtlichen Tätigkeit Spuren in seiner Gemeinde Görwihl, mit der er sein ganzes Leben lang eng verbunden war.

Bis zuletzt war er Vorsitzender des Schwarzwaldvereins. Ein Vierteljahrhundert war er in diesem Amt, das er bei der jüngsten Hauptversammlung Ende März an sich formell abgeben wollte. Diese musste allerdings aufgrund der Corona-Pandemie aufgeschoben werden. Hans Mutschler, Fachwart für Öffentlichkeitsarbeit, attestierte jüngst: „Harald Scheuble hat den Schwarzwaldverein in den 25 Jahren als Vorsitzender gut geführt.“ Auch hier geben zahllose Projekte, beginnend mit dem Wiederaufbau des Albsteges 1995 Zeugnis von der Einsatzbereitschaft und dem Engagement des Verstorbenen ab. In seine Amtszeit als Vorsitzender fielen weitere innovative Projekte wie 2000 die Wegeneubeschilderung. Dabei wurden auf Görwihler Gemarkung 72 Wegweiserpfosten an Wegverzweigungen einbetoniert und 236 Wegweisertafeln angebracht. Das Pilotprojekt überzeugte und wurde danach im ganzen Schwarzwald mit großem Arbeitsaufwand umgesetzt. Scheuble trieb außerdem die Erfassung der Kleindenkmale in der Gemeinde Görwihl voran – die er später auch noch digitalisierte. Das Ganze veröffentlichte er vergangenes Jahr in Buchform. Und auch die Instandhaltung und Neugestaltung von Biotopen wurde unter Scheubles Ägide umgesetzt.

Als Vorsitzender des Fördervereins Heimatmuseum Görwihl arbeitete er an der Schaffung und Etablierung einer Institution mit, an dem Orts- und Regionalgeschichte in beeindruckender Weise lebendig sind. Darüber hinaus war er als Museumsführer im Einsatz. Für seine Verdienste wurde Scheuble 2017 auf Vorschlag seines Nachfolgers Ernst Waßmer zum Ehrenvorsitzenden des Fördervereins ernannt.

Zahlreiche weitere langjährige Vereinsmitgliedschaften, etwa bei der Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl, im Gesangsverein und der Trachtengruppe kennzeichnen Scheubles ehrenamtliche Tätigkeit in Görwihl.

Aufgrund der aktuellen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie findet die Beisetzung im engsten Familienkreis statt. Die Familie kündigt aber eine gemeinsame Trauerfeier zu einem späteren Zeitpunkt an.