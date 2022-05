von Sigrid Schneider

Mit einem umfangreichen Ausblick auf das kommende Vereinsjahr mit vielen Auftritten, auf den Beginn eines neuen, regelmäßigen Probezyklus und auf die Planung des Jubiläumsjahres 2023 haben sich die Mitglieder der Trachtenkapelle Strittmatt (TKS) zur Hauptversammlung am Freitagabend getroffen. Wahlen standen an diesem Abend nicht auf der Tagungsordnung und Ehrungen wird es in diesem Jahr erst anlässlich des Jahreskonzerts am Samstag, 19. November, geben, sagte der Vorsitzende der TKS Simon Stoll.

Mit etwas Glück, Ideenreichtum und Zusammenhalt habe die TKS ohne Mitgliederverlust die schwierigen zweieinhalb Jahre der Corona-Pandemie mit allen notwendigen Einschränkungen überstanden – dies berichtete Simon Stoll voller Freude. Durch die Proben auf dem Strittmatter Kirchplatz im Sommer etwa sei sogar ein wunderbarer Kontakt zu Michael Vollmer zustande gekommen, einem „ganz exzellenten Trompeter“, der nun als neues Mitglied der TKS freudig begrüßt wurde.

Der Verein Die Trachtenkapelle Strittmatt wurde 1885 gegründet und sieht im kommenden Jahr auf 165 Jahre Vereinsgeschichte zurück mit einem großen Bezirksmusikfest im Juni. Vorsitzender des Vereins ist Simon Stoll, das Dirigat hat Haymo Brugger inne.gegründet. Informationen auf der Homepage der TKS unter: www.trachtenkapelle-strittmatt.de oder per E-Mail an vorstand@trachtenkapelle-strittmatt.de

„Dieses Jahr ist ein Neustart für uns mit neuen Aufgaben und wir sollten nun alle wieder damit anfangen an unserem Repertoire zu arbeiten, auch zuhause vor den anstehenden Proben“, sagt Dirigent Haymo Brugger zu seinen Musiker-Kollegen. Es müsse nun wieder Kontinuität einkehren, sagt er und teilt die Noten aus, die im Laufe des kommenden Jahres gemeinsam bearbeitet werden sollen. „Mit 20 Stücken kommen wir dann wieder auf ein Repertoire mit dem wir musikalisch zwei mal 50 Minuten bestreiten können“, sagt er. Geplant sei dabei auch ein 80er-Jahre Medley.

Zwei musikalische Höhepunkte stehen in diesem Jahr für die TKS auf dem Programm: der Sommernachtstraum im Juni auf dem Strittmatter Bolzplatz und das Jahreskonzert im November. „Die Frage ist noch, wo wir das Jahreskonzert geben können, denn die Hotzenwaldhalle wird wegen des Krieges in der Ukraine ja anderweitig benötigt. Der Bürgersaal scheint zu klein zu sein wegen Corona – wir müssen noch sehen“, erklärt Simon Stoll die Situation.

Aber eines stehe fest; die Besucher des Sommernachtstraums dürfen an einer Hitparade für das Jahreskonzert teilnehmen. Bis zum 31. August dürfen sie ihre Lieblingsstücke auswählen und die 12 Gewinner darunter werden am Jahreskonzert gespielt werden.

Im Juli steht auch das Patrozinium in Segeten an, das gemeinsam mit dem 50-jährigen Bestehen der Frauengemeinschaft Segeten gefeiert wird. „Wir werden in jedem Fall miteinander ein tolles Sommer-Fest feiern“, sagt Claudia Huber, Vorsitzende der Segeter Frauen.

2023 steht dann das 165-jährige Jubiläum der TKs mit einem großen Bezirksmusikfest vom 24. bis 26. Juni an. „Dafür brauchen wir den Einsatz von Euch allen – bitte packt alle mit an“, appelliert Stoll.

Als Gemeindevertreter betonten Claudia Huber als Bürgermeisterstellvertreterin und Franz Eckert als Ortschaftsrat von Strittmatt, dass nun wieder ein Stück normales Leben einziehen wird, wenn die TKS in ihren gewohnten Tritt findet.