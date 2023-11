Die Straßen sind glatt und schlecht geräumt, es schneit unablässig – die Anfahrt am Samstagabend in die Hotzenwaldhalle in Görwihl birgt einige Herausforderungen. Dennoch füllt sich die Halle, bevor um 20 Uhr das Jahreskonzert der Trachtenkapelle Strittmatt beginnt.

„Unseren Ehrenvorstand Helmut Wasmer, Bürgermeister Mike Biehler und die Delegationen unserer befreundeten Musikvereine, der Höllbachgeister, der Feuerwehren Strittmatt und Segeten, der Frauengemeinschaft Strittmatt, der Tanzschule Stengritt und des Bauwagens Hotzenwald heißen wir herzlich willkommen, selbst unsere Freunde aus der Schweiz von der Musikgemeinschaft Metttingen und alle unsere Blasmusikfreunde feiern heute mit uns“, begrüßte der Vereinsvorsitzende Simon Stoll hocherfreut die Gäste. Mit ihrem einzigartigen Witz und Charme führten er und Schlagwerker Christoph Schmidt durch den Abend und rissen die Konzertbesucher begeisternd mit.

Zum Tanz hat die Trachtenkapelle Strittmatt geladen und die Erwartungen ihrer Gäste mit ihrem außergewöhnlichen Motto „Let‘s dance“ an diesem Abend auf das Allerbeste erfüllt. Im zweiten Teil des Abends war zu Mambo, Rumba, Tango, Walzer und Jive die eigens eingerichtete Tanzfläche belebt mit Paaren, die sich den Rhythmen voller Freude hingaben; die Stimmung in der Halle war ausgelassen und begeistert. Selbst ein bayrischer Landler, die Polka „Ein Leben lang“ von den Fäschtbänkler, fehlte nicht und bildete den großartigen Abschluss des Tanzprogramms. Doch erst nach weiteren drei Zugaben entließ das begeisterte Publikum die Musiker und ihren Dirigenten Haymo Brugger.

Die Trachtenkapelle Die Trachtenkapelle Strittmatt hat derzeit etwa 50 aktive Mitlieder, 49 Passivmitglieder und 11 Zöglinge. Sie wurde 1885 gegründet und feierte im Sommer 165 Jahre Vereinsgeschichte mit einem großen Bezirksmusikfest am letzten Juni-Wochenende. Vorsitzender des Vereins ist Simon Stoll, das Dirigent ist Haymo Brugger. Informationen auf der Homepage der TKS unter: www.trachtenkapelle-strittmatt.de oder per E-Mail an: vorstand@trachtenkapelle-strittmatt.de.

Bereits im ersten Konzertteil brillierten die Musiker der Trachtenkapelle Strittmatt mit drei anspruchsvollen konzertanten Musikstücken, mit denen die Musiker ihr Können zeigten. Sowohl die Filmmusik zu „Pearl Harbour“ als auch „Dramatic Tales“, das Markus Götz eigens zum 750-jährigen Jubiläum für Todtmoos komponierte, entführten großartig gespielt in epische und dramatische Klangwelten während die Musiker mit „Klang der Alpen“ sowohl elegant und fein, als auch lebhaft und mitreißend Naturimpressionen und traditionelle und moderne Rhythmen miteinander zu verbinden wussten.

Von leuchtendem Funkenregen begleitet wurde der Abschlusstanz „Stand by me“, der die Tanzpaare und den Saal nochmals begeisterte. | Bild: Schneider, Sigrid

„Ich bin so stolz auf die großartige Leistung meiner Musiker, die nach 56 anspruchsvollen Proben heute ein einzigartiges Musikprogramm auf die Bühne gebracht haben“, sagte Dirigent Haymo Brugger abschließend voller Freude. Grund zur Freude bereiteten auch drei Ehrungen an diesem Abend für Andreas Schlachter, der auf 25 Jahre aktive Mitgliedschaft im Schlagwerk zurückblickt und für Thomas Strittmatter und Thomas Kaiser, die 40 Jahre lang aktiv im Verein gewirkt haben. Kaiser war in diesen Jahren 12 Jahre lang im Vorstand tätig, sieben Jahre davon wirkte er als erster Vereinsvorsitzender. Kaiser wie auch Strittmatter haben sich in diesem Jahr allerdings aus ihrer aktiven Mitgliedschaft zurückgezogen.

Grund zu großer Freude für die geehrten Musiker und ihre Ehefrauen gab es für Thomas Kaiser, Martina Kaiser, Haymo Brugger, Simon Stoll, Erika Strittmatter, Thomas Strittmatter, Andreas Schlachter und Sabrina Schlachter (von links). | Bild: Schneider, Sigrid

Nicht vergessen wurden die Ehefrauen der Musiker, Sabrina Schlachter, Elke Strittmatter und Martina Kaiser, die ihnen nicht nur den Rücken freigehalten haben, sondern auch bei Festen und Konzerten zuverlässige Helferinnen gewesen seien, sagte Simon Stoll anerkennend. Während Andreas Schlachter neben einer Urkunde der Trachtenkapelle Strittmatt auch die Silberne Ehrennadel des Bundes der deutschen Blasmusikverbände überreicht bekam, waren Strittmatter und Kaiser bereits im September von Felix Schreiner, dem ehrenamtlichen Präsidenten des Blasmusikverbandes Hochrhein, mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet worden.