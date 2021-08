von Christiane Sahli

Personalien spielten bei der jüngsten Hauptversammlung der Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen am Freitag eine große Rolle. Neu in den Vorstand wurde Nicole Ernst als Jugendwartin gewählt, die anderen Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt.

Vizedirigent Herbert Nägele schied aus dem Amt, das von Adrian Zipfel übernommen wird, und Roland Kaiser wurde für 55-jährige Mitgliedschaft geehrt. Die Corona-Pandemie hatte viele Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr ausgebremst, es gab lediglich zwei Auftritte.

Die Mitglieder der Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen vertrauen auch weiterhin auf ihren bewährten Vorstand. Neu gewählt wurde einzig Jugendwartin Nicole Ernst, die Vorsitzende Kathrin Tröndle, Stellvertreter Lukas Egle, Schriftführerin Tina Kaiser, Kassierer Stephan Schmiedle, Jugendvertreterin Luise Stoll und Sachwalterin Nadine Eckert, die zudem die Instrumentenverwaltung übernahm, wurden im Amt bestätigt.

25 Jahre lang war Herbert Nägele als Dirigent der Trachtenkapelle, anschließend 20 Jahre als Vizedirigent tätig. Nun verzichtete er auf das Vizedirigat, das von Adrian Zipfel übernommen wird. Seit nunmehr 55 Jahren gehört Roland Kaiser der Trachenkapelle an, der langjährige Musiker wurde ebenso wie Kathrin Tröndle (20 Jahre), Lena Eckert und Nicole Ernst (10 Jahre) geehrt. Die Corona-Pandemie hatte im vergangenen Jahr alles durcheinandergebracht, sagte die Vorsitzende, der Verein hatte wie viele andere auch zu kämpfen und konnte monatelang nicht proben. Und so standen auch nur zwei Auftritte an, alle anderen Aktivitäten wie Jahreskonzert und Waldfest mussten abgesagt werden. Bei dem Proben war Kreativität gefragt, und so probte man mehrfach im Freien, Besucher waren willkommen. Durch einen Strübliverkauf im November im Eichrüttehof konnte die Vereinskasse wenigstens etwas aufgebessert werden.

Angesichts des unsicheren Situation ist die weitere Planung schwierig. Auf dem Programm steht aber ein Frühschoppenkonzert am Sonntag, 12. September, um 10.30 Uhr vor dem Schulhaus im Rotzingen. In diesem Rahmen soll es auch eine Instrumentenvorstellung geben, da die Zöglingssarbeit ausgebaut werden soll. Die Instrumente können aber nicht ausprobiert werden, wurde betont. Auch den Strübliverkauf solle es wieder geben.

Bürgermeister Carsten Quednow dankte in der Hauptversammlung der Trachtenkapelle für ihr Engagement. Nach anfänglicher Skepsis seien alle Vereine mit der Situation klargekommen und er hoffe, dass man mit einem einigermaßen blauen Auge davon kommen werde. Der Rathauschef machte den Vereinen Mut, aufeinander zuzugehen und sich in dieser schwierigen Situation gegenseitig zu unterstützen.

Als Devise für die kommende Zeit gab Kathrin Tröndle aus, nach vorn zu schauen, nicht zu jammern und das Beste aus der Zeit zu machen. Und Herbert Nägele rief den Musikern zu: „Nur gemeinsam können wir die Ziele erreichen, bleibt dabei.“

Die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen wurde im Jahr 1912 gegründet. Ihr gehören aktuell 40 aktive Musiker mit einem Durchschnittsalter von 31,5 Jahren an. In Ausbildung befinden sich sechs Zöglinge.