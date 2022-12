von Hans-Jürgen Sackmann

Die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen lädt traditionell am Samstag vor Heiligabend zum Jahreskonzert in die Hotzenwaldhalle in Görwihl ein. Endlich nach zwei Jahren Pause konnte die Kapelle unter der neuen musikalischen Leitung von Adrian Zipfel ihr Können mit einem ein anspruchsvolles, unterhaltsames Programm vor großem Publikum unter Beweis stellen.

Feuertaufe bestanden: Gekonnt leitete Adrian Zipfel das Jahreskonzert der Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen und hatte ein buntes Programm zusammengestellt. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Mit einem liebevollen Applaus wurde die Kapelle vom Publikum begrüßt. Würdevoll startete die Musiker mit dem Konzertmarsch „Arsenal“ von Jan Van der Roost, den er für ein belgisches Blasorchester in 1996 komponierte. Die Moderation übernahm die Rückkehrerin Bernadette Schmid. Mit Emotionen führte die ehemalige Musikerin der Kapelle gekonnt das Publikum auf eine „Reise durch die Welt der Musik“ mit allen ihren Facetten.

Rückkehrer: Bernadette Schmid führte gekonnt mit viel Emotionen durch das Programm „Reise durch die Welt der Musik“ mit allen Facetten. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Mit der sinfonischen Rockouvertüre „Stockholm Waterfestival“ von Luigi di Ghisallo ging die musikalische Reise weiter auf einen gemeinsamen Städtetrip durch Schwedens Hauptstadt.

Es folgte das Medley „Elton John in Concert“. Don Campell arrangierte professionell die erfolgreichsten Hits des exzentrischen Briten für die Blasmusik. Bei „Nikita“, „Blue Eyes“ und „Don‘t Go Breaking My Heart“ hörte man ein halbes Solo von Stefan Schmidle auf der Klarinette heraus.

Wunderschön waren die Wind Chimes (Klingende Windspiele) des Schlagwerks aus der letzten Reihe anzuhören. Mit Sommer, Sonne und bei offenem Verdeck ging es mit dem Medley „The Eagles in Concert“ von Ron Sebregts von Kalifornien in die Pause.

Der zweite Teil des Abends begann „Concerto d‘Amore“, bei dem der berühmte niederländische Komponist Jacob de Hahn Barock mit Pop und Jazz verbindet. Es folgte das ausdrucksstarke und gefühlvolle Trompetensolo „Midnight Tears“ den „nächtlichen Träumen“, bei dem nicht der Startrompeter Vlado Kumpan brillierte, sondern Florian und Wolfgang Spitz auf ihren Flügelhörnern.

Begeisterten das Publikum: Vater Wolfgang Spitz mit Sohn Florian stellten beim Solo Midnight Tears ihr Können auf dem Flügelhorn unter Beweis und die Zuhörer erklatschten mitten im Programm eine Zugabe. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Modern und konzertant, aber auch traditionell spiegelt die Polka „Ehrenwert“ von Martin Scharnagl die Werte des Vereins wieder. Mit dem schmissigen Konzertmarsch „Abel Tasman“ von Alexander Pfluger in sturmvoller Fahrt auf hoher See nach Australien verabschiedete sich die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen bei den Freunden und Liebhabern der Blasmusik.

Gefordert: Die hintere Reihe des Schlagwerks legte sich mächtig ins Zeug und vermittelten beim Konzertmarsch Abel Tasman eindrücklich die Fahrt auf hoher See nach Australien. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Das Publikum wollte die Musiker nicht ohne Zugabe von der Bühne entlassen. Es folgte die „Polka Nr. 37“ von Metodej Prajka und der Fliegermarsch von Hermann Dostal. Dunkel wurde es in der Halle und die Zuhörer warteten gebannt auf den Höhepunkt des Abends. Die Vorsitzende bedankte sich beim Publikum, den Helfern und den Gönnern mit einem kleinen Gedicht zu Weihnachten. Nur noch Kerzenschein war im Saal zu sehen. Mit den harmonischen Klängen zu „Stille Nacht“ schloss die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen für dieses Jahr den Vorhang.