Görwihl/Strittmatt (pm/pgu) Die Trachtenkapelle Strittmatt, die auf 165 Jahre zurückblickt, beendet ihr Geburtstagsjahr mit einem Jahreskonzert unter dem Motto „Let‘s dance“. Wie das Motto vermuten lässt: Ein Abend voller Musik, Tanz und festlicher Atmosphäre erwartet die Besucher am Samstag, 25. November, ab 20 Uhr in der festlich geschmückten Hotzenwaldhalle in Görwihl. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Trachtenkapelle ist bereits auf der Zielgeraden bei den aufwendigen Vorbereitungen für das Konzert.

Die Trachtenkapelle lädt die Gäste laut Pressemitteilung auf eine Exkursion in die Welt verschiedener Tanzrichtungen ein. Walzer, Tango, Jive, Mambo und Discofox – die Musiker unter der Leitung von Dirigent Haymo Brugger versprechen ein kurzweiliges Programm, das die Tanzfreude weckt. Nicht nur darf sich das Publikum in der Hotzenwaldhalle auf mitreißende Rhythmen freuen, sondern auch auf eine eigens eingerichtete Tanzfläche.

Jeder sei dazu eingeladen, das Tanzbein zu schwingen und gemeinsam mit der Trachtenkapelle das Motto „Let‘s dance“ zu zelebrieren. Die Liedauswahl sei mit Bedacht getroffen worden, um sicherzustellen, dass sie sich besonders gut zum Tanzen eignet, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Neben Musikalischem gebe es für die Gäste auch Kulinarisches. Die Auswahl an Speisen reiche von deftigem Wurstsalat über Steaks und Pommes bis hin zu süßen Waffeln. Die Moderation des Abends übernehmen Christoph Schmidt und Simon Stoll, die durch das Programm führen und für unterhaltsame Zwischentöne sorgen werden. Nach dem Konzert öffnet die Bar bis in die späten Stunden. Die Trachtenkapelle Strittmatt freue sich auf einen bunten, fröhlichen Abend mit Tanz und Musik, heißt es abschließend.