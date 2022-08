von Karin Steinebrunner

Das Eröffnungskonzert des diesjährigen Görwihler Kultursommers am Samstagabend, gestaltet vom Duo „La Porta Musicale Hamburg“ mit Gabriele Steinfeld, Violine, und Anke Dennert, Cembalo, hatte ein ganz spezielles Programm. Es ging nämlich um Bachs Bewerbung auf die Stelle des Thomaskantors in Leipzig, genauer gesagt, um die Bewertung der vier damaligen Bewerber 300 Jahre später durch das heutige Görwihler Publikum. Eine wunderbare Idee als Einstieg in den Kultursommer und ein wahrer Hochgenuss, diese nachgestellte Wahl zum Thomaskantor, wozu die überbordende Spielfreude der beiden Frauen das ihre beitrug.

Beworben hatten sich damals nach dem Tod von Johann Kuhnau am 5. Juni 1722, neben Bach Georg Philipp Telemann, Johann Friedrich Fasch und Christoph Graupner. Telemann war 1722 gerade director musices in Hamburg geworden. Durch seine Bewerbung in Leipzig, wo er einstimmig angenommen worden wäre, erhöhten die Hamburger sein Gehalt beträchtlich, so dass er in Leipzig absagte. Fasch und Graupner waren beide Thomaner, also Schüler Kuhnaus. Graupner war 1722 Hofkapellmeister in Darmstadt, musste aber auf Geheiß seines Dienstherrn die Berufung ablehnen, was ihm ebenfalls eine Gehaltsverbesserung einbrachte. Auch Fasch hätte Thomaskantor werden können, auch er schlägt die Stelle aus und geht stattdessen als Hofkapellmeister an den Zerbster Hof. Mittlerweile war die Stelle schon längere Zeit vakant, Bach wurde erst am 23. April 1723 vom Leipziger Stadtrat gewählt.

Stellvertretend für die vier Bewerber hatten die beiden Musikerinnen jeweils eine von deren Violinsonaten mitgebracht, die sie ohne Namensnennung musikalisch vorstellten. Unabhängig davon lieferten sie kurze Steckbriefe der Bewerber in anderer Reihenfolge. Schließlich ließen sie die Zuhörer abstimmen, wer aus ihrer Sicht der Gewinner der ausgeschriebenen Stelle geworden wäre. Das Ergebnis fiel ausgesprochen knapp aus. Mit einer Stimme Vorsprung siegte der ursprünglich Gewählte, Telemann, vor Bach.

An Telemann, von dem eine seiner Methodischen Sonaten erklang, hatten wohl der Reichtum an Verzierungen im ersten Satz sowie der folkloristische Einschlag überzeugt. Bach punktete mit einer anmutigen Kantilene im einleitenden Adagio, einem ausdrucksstarken Largo und einer abschließenden kurzen Fuge. Bei Graupners Werk war deutlich der hervorragende Cembalist herauszuhören, der er gewesen sein muss. Entsprechend virtuos fiel dieses Werk in der Interpretation von Anke Dennert aus. Bei Fasch hingegen brillierte die virtuose Geige, hervorragend umgesetzt von Gabriele Steinfeld.