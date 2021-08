von Renate Griesser

Auf der Empore thront die neue Orgel, gespielt von Christa Wetter. Martin Januschek, ihr Lebenspartner, aus gebildeter Theologe und Psychologe, ist für die Worte zuständig. Es sind Gedichte und Prosatexte aus Januscheks eigener Feder. Da er neben seinen ganzen anderen Ausbildungen auch Klavierstimmer ist, kennt er sich zudem mit Tönen und natürlich auch Misstönen sehr gut aus.

Die „Fantasia Cromatica“ von Sweelinck, ein Komponist des 16. Jahrhunderts, eröffnet den Abend, tragende Töne ineinander fließend, entfalten bei gezogenen Registern Kraft. Majestätisch und stark erfüllen die Klänge den Kirchenraum. Danach die Lesung zu Musik und Frieden. Es beginnt harmlos, der Streit zwischen den zwölf Tönen der Tonleiter, die sich schwer untereinander einigen können, und die dann doch das C als tragenden Ton akzeptieren. An dunkle Zeiten erinnert sich Martin Januschek an den Anschlag 1992 auf ein Flüchtlingswohnhaus, den will er nicht vergessen. Er hört den Krieg schon bellen. Das Orgelstück von Langhans, das „Friedenslied“, wirkt mit seinen versöhnlichen Tönen wie der krasse Kontrast dazu.

Die nächsten Texte über Leben, Wahrheit, das Einzige zeigen in tiefsinniger Weise seine Wortspielereien über die nackte Wahrheit, der der Erzähler täglich begegnen muss. Nicolas de Grigny (17. Jahrhundert) wird es im folgenden Stück musikalisch richten, ebenso die nachfolgende Bachsuite „Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist“. Hoffnungsfroh zieht Christa Wetter die Register und feierlich erfüllen die Klänge den Kirchenraum.

Anschließend sinniert Martin Januschek über das Wagnis einer Begegnung. Sie findet musikalisch statt im „Präludium B“ von Clara Schumann auf der Orgel interpretiert, Clara Schumann würde über diese staunen und Gefallen daran finden.

Der Alltag ruft, Begegnungen mit Handwerkern kann Martin Januschek mit Wortspielen erheiternd schildern. Sind sie denn endlich mal da, erledigen sie dann wirklich alles nach Wunsch – aber wer ist dann fix und fertig? Oder von der Unmöglichkeit Neues unter der Sonne zu bringen in unserer vielfältigen, schnelllebigen Gesellschaft. 100 wollen die Welt verändern, 99 versuchen es, aber die Welt bleibt, wie sie ist.

Die Geschichte mit dem Titel „Vier Personen und eine Aufgabe“ wird mit wechselnden Protagonisten erzählt, wobei das „Erledigen müssen“ wiederholt delegiert und schlussendlich von „jemandem“ erledigt wird. Nach einem „Präludium“ von Bruhns (17. Jahrhundert) folgt das gelungene Gedicht über Görwihl. Dieser Ort sei eine gute Wahl, schon bei den Kelten bekannt. Heutzutage sucht Görwihl neue Wege, der weiße Flügel grüßt, das Chartres Labyrinth fordert heraus, Kunst und Musik sind immer hier zu finden. „Görwihl hat Stil, und davon viel“, sind seine Schlussverse.

Martin Januschek ist ein Wortakrobat, der Beziehungen zwischen Worten und Menschen subtil wahrnimmt, der immer sachlich bleibt und den Wortinhalten Sinn und Wahrheit der menschlichen Wirklichkeit verleiht. Er ist ein Erzählertalent, der in knappen Sätzen menschliche Lebensweisheiten entschlüsselt und schonungslos enttarnen kann. Ton in Ton, Klänge und Worte, der Klavierstimmer und Autor Martin Januschek und die Organistin Christa Wetter aus Karlsruhe gestalteten einen gedanklichen und musikalischen Rückblick in die vergangene und jetzige Zeit und ernteten viel Applaus. Für die Zukunft freuen sie sich, Görwihl wieder mit Stil besuchen zu dürfen.