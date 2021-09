von sk

Görwihl (sk) Der Erfolg gibt dem Tennisclub Görwihl (TCH) Recht. In diesem Jahr wurden aufgrund der starken Nachfrage gleich zwei Tenniscamps durchgeführt. Jeweils eine Intensivwoche am Anfang und am Ende der Sommerferien. Letztere fand am Samstag vergangener Woche auf den Tennisplätzen Görwihl ihren Abschluss. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Die Mädchen und Jungen gingen hochmotiviert auf die Tennisplätze. Jedes Camp hatte Platz für 25 Teilnehmer. Benötigt wurden dazu jeweils vier Trainer und Betreuer.

Die Vorstandschaft des TCH legte bei der Programm-Gestaltung der Camps großen Wert auf eine gute Mischung aus Technik und Koordinations- bzw. Konditionstraining. Zudem sollten die Kinder an das Thema “gesunde Ernährung für Sportler„ während der Spielpausen näher gebracht werden. So ein Camp kostet Geld: die Trainer, das Essen, die Trikots, die Preise fürs Abschlussturnier. Um die Teilnahme jedem Kind zu ermöglichen und niemanden aus den Tenniscamps auszuschließen wurde die Teilnahmegebühr gedeckelt. Vom Verein wurde schlussendlich jedes Camp mit 2500 Euro aus Spenden gefördert.

Am letzten Tag wurde ein Turnier ausgetragen Ein besonderes Highlight: Eltern und Kindern trafen sich auf der Anlage beim Grillen, Spielen und „Quatschmachen“ bis in den späten Abend. Eine Nacht im Zelt sorgte für abenteuerliche Stimmung. Die Sieger der drei Gruppen freuten sich über die Preise.

Gruppe 1: 1. Platz Leon Gerspach, 2. Platz Diego Plag, 3. Platz Mathilda Aberle

1. Platz Marie Schacherer, Platz 2 Lena Spitz, 3. Platz Theo Aberle

Gruppe 3: 1. Platz Leni Eschbach, 2. Platz Lina Kunzelmann, 3. Platz Lorenz Loderbauer.

Und wie sieht es mit der Kinder- und Jugendarbeit aus? Stolz verweist Thomas Aberle auf die Aktivitäten des Vereins. Eine Kooperation mit der Gemeinde Herrischried wurde vereinbart; mit Unteralpen existiert eine Spielgemeinschaft „Damit kann das Kinder- und Jugendtraining auf den Herrischrieder Allwetterplätzen im Frühjahr und Herbst verlängert werden“, meint Schriftführer Thomas Aberle. „Und außerdem dienen sie uns nun als Ausweichplätze falls es bei uns zu eng wird, und das ist oft der Fall!“, ergänzt Aberle. Diese Kooperation sei ein großer Gewinn für beide und die Herrischrieder seien begeistert, dass ihre Plätze nun endlich mehr genutzt werden, so Aberle. Die Platzmiete wird mit Spenden bezahlt.

Ein Schnuppertraining im Mai 2021 führte zu neuen Zugängen. Zehn Kinder melden sich an, acht Kinder waren begeistert und trainieren nun als Vereinsmitglieder. „Erfreulich“, meint Aberle. „Inzwischen hat der TCH 47 Mitglieder unter 18 Jahren in ihren Reihen“. Das Schnuppertraining soll ausgebaut werden.

Der Tennisclub Görwihl hat ein Kadersystem eingeführt. Wer sich für den A-Kader qualifiziert hat erhält zusätzliche Trainingseinheiten pro Woche, der Verein übernimmt 50 Prozent der Trainingskosten. So wird den Kindern ermöglicht, mehr Zeit auf dem Platz zu trainieren. Ein Beitrag, aktiv die Qualität des Tennis-Nachwuchses zu fördern.

Das Training wurde ausgeweitet. Inzwischen stehen jetzt zwei Trainer für die Jugend zur Verfügung. Jeden Montag trainieren beim TCH 30 Kinder bis abends um 21 Uhr. Das Kadertraining findet mittwochs und samstags statt, 18 Kinder trainieren insgesamt im Kader und feilen an Technik und Fitness.

Mit vier Jugendmannschaften konnte nun in die diesjährige Saison gestartet werden. „Alle Mannschaftsspieler haben enormen sportlichen Ehrgeiz und Mannschaftsgeist entwickelt“, freut sich Aberle und ergänzt: „das sind die Früchte unserer Arbeit, das ist was uns motiviert“.