Nach acht Jahren Planungszeit und über einem Jahr Bauzeit soll im Oktober das Gebäude der Tagespflege Segeten bezugsbereit sein. Mit der Fertigstellung des Gebäudes wird es auf dem Hotzenwald einen zentralen Versorgungsstützpunkt geben. Neben der Tagespflege werden auch die Sozialstation St. Martin Hotzenwald und Essen-auf-Rädern einziehen. Der Caritasverband Hochrhein mietet das ganze Gebäude von der Gemeinde Görwihl.

Rolf Steinegger, Geschäftsführer des Caritasverbandes, definierte das Ziel der Tagespflege so: „Pflegebedürftige Menschen sollen so lange wie möglich daheim bleiben können.“

Aber auch die pflegenden Angehörigen sollen durch die teilstationäre Tagespflege entlastet werden, betonte die zukünftige Pflegedienstleiterin, Inga Sträßer, von der Caritas. Sie sagte, dass der Bedarf an Tagespflegeplätzen weiter steigen werde und bereits großes Interesse an der Einrichtung in Segeten bestehe. Zumal die Tagespflegeeinrichtungen Albbruck und Öflingen, die im Hotzenwälder Einzugsgebiet liegen, schon sehr gut ausgelastet seien. Inga Sträßer berichtete, dass bereits ein Grundstock an Personal vorhanden sei, aber noch weitere Kräfte gesucht würden.

16 Personen hätten sich fest für die Tagespflege in Segeten angemeldet, berichtete Sträßer. Anmeldungen sind schon jetzt schon möglich. Der Besuch einer Tagespflege wird von der Pflegeversicherung mitfinanziert. Es verbleibt für den Gast jedoch ein Eigenanteil, der in Segeten pro Tag aktuell auf 35,39 Euro festgelegt wurde. Darin enthalten sind die Kosten für den Investitionskostensatz (IK-Satz) für das Gebäude der Gemeinde in Höhe von 11 Euro, der IK-Satz für Fahrzeuge und das Inventar der Caritas mit 9,39 Euro, die Kosten für die Unterkunft mit 6,50 Euro und für die Verpflegung mit 8,50 Euro. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Sätze für die Unterkunft und die Verpflegung im kommenden Jahr um jeweils einen Euro steigen werden.

„Das ist ein richtig tolles Projekt, bei dem alles unter einem Dach untergebracht ist“, betonte Bürgermeister Mike Biehler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, im Zuge der Vorstellung des Betreibers, dem Caritasverband Hochrhein, der das Gebäude gesamthaft von der Gemeinde auf eine Laufzeit von zunächst 15 Jahren mietet.

Für die rund 173 Quadratmeter legte der Gemeinderat einen Mietpreis (Kaltmiete) von 7,50 Euro fest. Für die beiden Wohnungen beträgt die Kaltmiete 7,75 Euro pro Quadratmeter. Eine Arbeitsgruppe, der Mitglieder des Gemeinderats, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und vom Caritasverband angehörten, haben die Konditionen für Mietverträge ausgearbeitet. Eine hundertprozentige Deckung wird durch den Betrieb nicht zu schaffen sein, sagte Bürgermeister Biehler. Das Risiko teilen sich die Caritas und die Gemeinde, wobei die Caritas eine 50-prozentige Garantie übernimmt.

Obwohl die Gemeinde Görwihl für den Neubau der Tagespflege vom Land Baden-Württemberg einen Zuschuss in Höhe von 300.000 Euro bewilligt bekam, wird dieses Geld, wie mit dem Gemeinderat bereits im vergangenen Jahr vereinbart, nicht abgerufen. Bürgermeister Mike Biehler begründete dies in der Sitzung damit, dass an die Förderung ein auf 33 Jahre festgeschriebener IK-Satz gebunden sei, der nicht an allgemeine Preisentwicklungen angepasst werden kann, wodurch von vorn herein ein Defizit entstehen würde.