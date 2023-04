Zu Ostern gibt es in der katholischen Pfarrei St. Wendelinus Hotzenwald wieder zahlreiche liturgische Angebote. Die Vielfalt der Kreuzwege am Karfreitag ist aus den Vorjahren bereits bekannt. Ganz neu dagegen wird erstmals in diesem Jahr am Ostersonntag um 10 Uhr ein Wortgottesdienst mit Kommunionfeier auf dem Ödland stattfinden, bei schlechtem Wetter wird dieser nach St. Zeno in Herrischried verlegt. Ein besonderes Angebot ist auch am Gründonnerstag um 21 Uhr der Gethsemane-Gang von der Görwihler Pfarrkirche nach Rüßwihl.

Die Feier der Osternacht beginnt am Karsamstag um 21 Uhr mit dem Osterfeuer vor der Görwihler Kirche. Hierzu sollen die Teilnehmenden bitte einen Trinkbecher und ein Grablicht mitbringen. Am Ostersonntag um 5.30 Uhr schließt sich in Rickenbach die Auferstehungsfeier an, mit anschließendem Osterfrühstück für alle im Jugendheim. Um 8 Uhr läuten dann alle Kirchen und Kapellen der Pfarrei den Ostersonntag ein. Hier die Übersicht über die Veranstaltungen von St. Wendelinus:

Gründonnerstag, 6. April

18 Uhr Görwihl: Liturgie mit

Fußwaschung und Agapefeier

20 bis 22 Uhr: Nacht der

offenen Kirchen und Kapellen

21 Uhr Görwihl: Gethsemane-Gang, Start bei der Pfarrkirche Görwihl

Karfreitag, 7. April

10 Uhr Herrischried: Kreuzweg

auf die Gugel

10 Uhr Rüßwihl : Betstunde

Karfreitagsliturgie 15 Uhr Herrischried und Rickenbach: Karfreitagsliturgie. Im Jugendheim Rickenbach: Ökumenische Kinderkirche

Karsamstag, 8. April

20.30 Uhr Engelschwand: Kleine

Liturgie in der Kapelle mit Osterfeuer

21 Uhr Görwihl: Osternacht

Ostersonntag, 9. April

5.30 Uhr Rickenbach:

Auferstehungsfeier

10 Uhr Strittmatt: Festgottesdienst mit dem Kirchenchor Herz-Jesu Strittmatt

Ostermontag, 10. April