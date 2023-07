Nach über vier Jahren Vorbereitungszeit erfolgte am Freitagmittag der Spatenstich für die neue Lager- und Logistikhalle auf dem Grundstück der Firma StromTiger in Oberwihl. Seit Montag dieser Woche begannen die Bauarbeiten. Mit dem Projekt erfüllen sich die Geschäftsführer Matthias Eschbach und Oliver Bauch den Wunsch, stets flexibel agieren und allfälligen Lieferengpässen von technischem Material gegensteuern zu können. Dafür haben sie einen eigenen LKW angeschafft und zugleich in Grenzach-Wyhlen eine neue eigenständige Zweigstelle eröffnet – die zweite nach der Niederlassung im schweizerischen Etzgen.

Der Weg zur neuen Halle war von etlichen Hindernissen geprägt. Matthias Eschbach und Oliver Bauch stellten im Februar 2019 den ersten Kontakt mit Architekt Martin Lauber her. Lauber hat bereits das prägnante, seit April 2015 bestehende Firmengebäude von StromTiger gegenüber der Freudenberg entworfen. Acht Jahre danach nun also folgt der zweite Streich – dem ursprünglich ein anderer Plan vorausgegangen war, nämlich eine Halle zu errichten, die von der Firma Freudenberg angemietet werden soll. Doch Corona ab 2020 führte dazu, dass Freudenberg sich vom Mietvorhaben distanzierte, worauf Matthias Eschbach und Oliver Bauch beschlossen, das Gebäude gegenüber ihrem Stammsitz für eigene Zwecke zu nutzen.

Zwei Jahre später sind wir wieder in das Bauvorhaben eingestiegen“, berichtete Matthias Eschbach im Rahmen des Spatenstichs am Freitag. Im Mai 2020 beschloss der Gemeinderat, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ­„StromTiger Elektrotechnik II“ aufzustellen.

Zweites Gutachten erforderlich

Im Dezember 2022 genehmigte der Gemeinderat den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes – was grünes Licht für die Bauherren bedeutete. Doch dazwischen mussten sie ein neues, zweites Gutachten für die Umweltschutzbehörde erstellen und 300.000 Ökopunkte nachweisen, weil das Bauvorhaben auf einer Wiese entstehen sollte und dafür der Nachweis über Ausgleichsflächen erforderlich wurde. „Wir haben ein kompliziertes Verfahren durchlaufen“, lautete das Fazit von Matthias Eschbach. Ein Verfahren, das StromTiger viel Geld gekostet hat. So musste der Bebauungsplan auf eigene Kosten von einem externen Stadtplaner erstellt werden.

Insgesamt investiert Stromtiger 1,7 Millionen Euro in den Bau der neuen Lager- und Logistikhalle. Deren Grundfläche beträgt 1200 Quadratmeter. Bürgermeister Mike Biehler erklärte nach dem Spatenstich: „Es ist beachtlich, dass die Geschäftsleitung von StromTiger sich um alles gekümmert hat – großes Lob und Respekt.“