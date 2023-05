Bei ihrem alljährlichen Traktorenfest hatte die Kolpingfamilie Rotzingen einen guten Draht zu Petrus. Pfarrer Bernhard Stahlberger ließ eine 50 Jahre alte Tradition etwas modifiziert wieder aufleben. Mit dem Unterschied, dass vor 50 Jahren die Traktoren nach dem Mittagessen im Konvoi zur Andacht in die Kapelle St. Marien Hartschwand fuhren. Neu und etwas abgewandelt traf sich die Pfarrgemeinde mit den Kommunionkindern schon am frühen Morgen in Görwihl vor der Kirche, um von den Rostlösern aus Rüßwihl auf ihren Stahlrössern aufgenommen zu werden. Beim herrlichsten Tag des bisherigen Jahres gesellten sich weitere 20 Traktoren zu der munteren Truppe dazu und unter großem Glockengeläut ging es in einem langen Korso knatternd, rauchend und schnaufend den Berg nach Rotzingen hinauf.

Überall schöne Schnauferl

Dort wurde der Korso schon sehnlichst von den Festbesuchern erwartet. Dazu gesellten sich weitere 30 Traktorkollegen. Das Gedränge war groß, schließlich wollte jeder einen schönen Sitzplatz in der Fridolinskapelle ergattern. Die Trachtenkapelle Niederwihl passte mit dem Treppenende knapp auf die Empore. Gefühlvoll trotz der Enge eröffneten die Blasmusiker unter der Leitung von Katja Strittmatter den feierlichen Gottesdienst mit dem langsamen Marsch Celtic Crest von Christoph Walter. Mehrere farbenprächtige Gestecke zierten die Kapelle und wiesen die Besucher auf einen besonderen Festtag hin. Pfarrer Stahlberger feierte an diesem Sonntag seine „25 plus drei Jahre“ Priesterweihe.

Wer meint, das Rotzinger Traktorenfest sei ein Oldtimertreffen, der fehlt. Beim Treffen handelt sich um ein bunt gemischtes Feld vom Fendt Dieselross über Unimog bis hin zur nagelneuen Schwarzwald-Edition des Steyers 4080K. Sie alle waren gekommen, um für ihre Landmaschinen den Segen zu erhalten. Das tat Pfarrer Stahlberger auch gerne an seinem Jubeltag. Er betonte aber: „Der Segen gilt nicht unbedingt den Traktoren, sondern eigentlich den Menschen, die diese Schwergewichte fahren“.

Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung zunächst von der Trachtenkapelle Niederwihl und anschließend von den Kollegen aus Hartschwand-Rotzingen. Neben dem grandiosen Wetter stimmte auch das Programm rund um den Traktor-Treff.

Die Besucher wurden von der Kolpingfamilie Rotzingen kulinarisch verwöhnt und die kleinen Festgäste konnten sich farbenfroh schminken lassen. Bei der bunten Traktorenbesichtigung mit über 50 unterschiedliche Typen kamen Alt wie Jung voll auf ihre Kosten. „Heute hat alles gepasst „, resümierte der sichtlich sehr zufriedene Vorsitzende Martin Eckert von der Kolpingfamilie.