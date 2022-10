von Sigrid Schneider

Was wird aus Julia, Was hat es mit den Stifts-Auflösungen unter Kaiser Joseph auf sich? Kann Marianna das Stift retten? – Diese und weitere Fragen stellte das gespannte Publikum Autorin Sandhya Hasswani am Donnerstag nach ihrer Lesung. Es war die Premierenlesung aus ihrem neuen Roman „Die letzte Äbtissin“ und der Pfarrsaal in Görwihl war voll besetzt. Alfred Laffter, Vorsitzender des veranstaltenden katholischen Bildungswerks Hotzenwald, freute sich sehr über den Besucherandrang und das rege Interesse an dem historischen Schatz. Die junge Autorin aus Herrischried hat ihn durch jahrelange Recherchearbeit gehoben und dichterisch verarbeitet. Sie versetzt den Leser in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts und verdichtet die rund 50-jährige Amtszeit der letzten Fürstäbtissin des Säckinger Damenstifts, Marianna F. von Hornstein-Göffingen, zu einer spannenden Geschichte.

Das Buch Der neue Roman „Die letzte Äbtissin“ von Sandhya Hasswani ist im Reinhardt Verlag erschienen. Der spannende Roman dreht sich um die letzte Säckinger Fürstäbtissin Marianna F. von Hornstein-Göffingen (1723 bis 1809), die Stifterin des Fridolinsschreins. „Eine starke Frau, die uns heute in einer ähnlich unruhigen Welt durch ihren Mut inspiriert“, sagt die Autorin. Weitere Informationen über den Roman und eine Möglichkeit zum Bestellen gibt es im Internet (www.sandhy-schreibt.de).

Die Autorin stellte ihren Gästen ausgewählte Passagen des Buches vor. Sie begann beim verheerenden Münsterbrand 1751 und stellte ihm mit der jährlichen Weinlese im Schweizer Hornussen einen Aspekt fröhlichen Lebens im Säckinger Damenstift entgegen, in dem sich Marianna so wohl gefühlt habe und deren Herz für Säckingen geschlagen habe. Die Geschichte ist aus der Sicht der Äbtissin erzählt, schildert deren Gedanken, Gefühle, Gerüche, haptische, akustische und visuelle Eindrücke, die sich für die Zuhörer im Saal zu einem großen Ganzen vereinigen. „Ich habe bei der Lesung die Augen zugemacht und alles wie in einem bunten Film vor mir ablaufen sehen“, schildern einige Gäste beim Apéro des Bücherei-Teams nach der Lesung.

Ein neuer Handlungsstrang wird eingeführt: Eine Hogschürer Bauersfamilie wird ins Banat verbannt; dem Bauer Johann Gäng werden verschwörerische Umtriebe vorgeworfen, die mit den Salpeterern in Verbindung stehen. Der Tod werde ihm erlassen, doch die Familie werde verbannt – ein elendes Schicksal und die Familie, allen voran Ehefrau Waltraud, erlebt Tage voller Angst und Not. Nur Tochter Julia entgeht diesem Schicksal, wird übersehen in den Turbulenzen, und muss sich alleine durchkämpfen – ohne den Schutz ihrer Familie und dem Wohl und Wehe ihrer Umwelt ausgesetzt. Gespannt lauscht das Publikum, die blutjunge Julia haben alle ins Herz geschlossen.

Die Autorin Sandhya Hasswani bei ihrer spannenden und mitreißenden Premieren-Lesung im Görwihler Pfarrsaal. | Bild: Sigrid Schneider

Die Autorin schließt die Lesung mit dem spannendsten Teil, der großen Sorge von Marianna, die das Stift vor der Auflösung durch ein Edikt von Kaiser Joseph, dem „Reformkaiser“, retten will. 1785, im Alter von 62 Jahren, bricht sie nach Wien auf, um den Kaiser von seinem Beschluss abzubringen. Mariannas Amtszeit endet 1806 mit der Auflösung des Damenstifts unter Napoleonischer Herrschaft. „Marianna blieb bis zu ihrem Tod (1809) in Säckingen und war innerlich so gefestigt. Obwohl die äußeren Institutionen wegfielen, hatte sie ihre Bestimmung letzten Endes gefunden“, sagte Hasswani.

Mein Herz hüpft voller Freude, denn ich sehe so viele bekannte Gesichter unter den vielen Gästen hier heute Abend“, begrüßte Sandhya Hasswani die Besucher ihrer ersten Lesung aus „Die letzte Äbtissin“ im voll besetzten Görwihler Pfarrsaal. | Bild: Sigrid Schneider

Was erlebt sie sonst in ihrer Amtszeit, welche Kämpfe hat sie mit männlich dominierten Verwaltungen auszutragen, was ist in Wien alles geschehen, während sie auf die Audienz beim Kaiser wartete, was ist aus der Familie Gäng im Banat geworden und welches Schicksal wartet auf Julia? „Diese Fragen beantwortet die Lektüre von Frau Hasswanis neuem spannenden Buch – nach einer ganz tollen Lesung einer tollen Autorin“, sagte Alfred Laffter und läutete die Signierstunde ein.