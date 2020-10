von Karin Steinebrunner

Allein schon dieser Titel „Götter und Helden“ des Kirchenkonzerts mit Sopranistin Christina Roterberg und Cembalist Torsten Johann in der Pfarrkirche in Görwihl versprach Dramatik und große Affekte. Und das Künstlerduo löste dieses Versprechen in außerordentlich hohem Maße ein. Das Konzert wurde zu einem Highlight der Verlebendigung barocker Kompositionskunst.

Torsten Johann führte kurz in die einzelnen Programmpunkte ein, und Christina Roterberg verwandelte sich höchstpersönlich in ihre Protagonistinnen Kleopatra und Ariadne, deren schicksalhafte Lage sie als gefühlsintensiven Monolog der Musik jeweils voranstellte. Kleopatra, von Kaiser Augustus belagert, hat die Wahl zwischen erniedrigender Gefangenschaft und erlösendem Freitod, den sie in Form eines Schlangenbisses wählt und so im Tod doch noch ihren Feind besiegt. Ariadne hat für ihren Helden Theseus ihr ganzes früheres Leben geopfert und möchte, als sie von ihm verlassen wird, nur noch sterben.

Benedetto Marcellos dramatische Kantate „Cleopatra infelice!“ setzt Christina Roterberg mit gewaltiger, von sonoren Tiefen bis zu strahlenden Höhen gleichermaßen ausdrucksstarker Stimme um, zwischen Verzweiflung und Triumph schwankend, um schließlich sterbend entschlossen ihrem Schicksal zu trotzen. Torsten Johann versteht es dabei ausgezeichnet, seine Duopartnerin mit außerordentlich differenzierter Interpretation der ebenfalls textausdeutend angelegten Cembalobegleitung zu unterstützen. Das berühmte „Lamento d‘Arianna“ aus Claudio Monteverdis in weiten Teilen verschollener, eben der Gestalt der Ariadne gewidmeter zweiter Oper, wird in der Interpretation der beiden Künstler zur berührenden Manifestation innerlicher Seelenqualen.

Begonnen hatte das Konzert mit einer Kantate Alessandro Scarlattis, in der die Einsame den Windgott Zephyr darum bittet, dem Geliebten ihre Botschaft zu überbringen. Christina Roterberg setzt sich dabei förmlich mit gedehnten Akzenten auf die Trugschlüsse und dissonanten Endungen, die ganze Schwermut des Liebesschmerzes auskostend, während sie mit federleichten Melodiegirlanden den Flug des luftigen Boten nachzeichnet. Torsten Johann lässt sich im Gegenzug Zeit für die sensibel intonierten Übergänge zwischen den angesprochenen Gefühlwelten.

Das gilt in ganz besonderem Maße auch für die Kantate „Amor, hai vinto“ aus der Feder Antonio Vivaldis, in der die Person wie ein im Sturm schwankendes Boot von Liebeskummer zu Liebeskummer getrieben wird, bis sie schließlich doch in einem sicheren Hafen vor Anker gehen kann. Hier demonstrieren Christina Roterberg und Torsten Johann nahezu orchestrale Fülle mit einer virtuosen Behandlung der Singstimme und ausgeprägt eigenständiger Begleitung.

Ergänzt wurde das Programm noch durch den Vortrag der sechs Tanzvariationen für Cembalo zur „Aria sopra la Spangnoletta“ des Italieners Bernardo Storace sowie durch eine lebhafte Zugabe aus der Feder Monteverdis.