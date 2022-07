von Werner Probst

Zum traditionellen Sommerfest lud am Wochenende der Förderverein der Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen ein. Während früher das Fest als Waldfest beim Sägmoos veranstaltet wurde, fand es diesmal auf dem Platz vor dem Rotzinger Schulhaus statt. Zwei Zelte sorgten für einen ungetrübten Festverlauf. Sie mussten die Festbesucher nicht etwa vor Regen schützen, sondern vor den überaus hitzigen hochsommerlichen Temperaturen.

Das Fest begann am Samstagabend mit einem Gaudi-Turnier, an dem fünf Görwihler Mannschaften teilnahmen. Der Spaß stand im Vordergrund für die jeweiligen fünfköpfigen Teams und die begeisterten Zuschauer. So galt es mit einem Schubkarren, besetzt mit einem Mannschaftsmitglied, ein Hindernis-Parcours zu befahren, ehe auf dem Kopf ein mit Wasser befüllter Plastikbehälter nicht nur zu transportieren war, sondern dann auch einem Mannschaftsmitglied in dessen Kopfbehälter abzufüllen. Dass dabei viel Wasser das eigentliche Ziel verfehlte, war für den vom Wasser Getroffenen zwar eine kalte Dusche, die aber bei den hochsommerlichen Temperaturen schon fast willkommen war und zu Lachsalven bei den Zuschauern führte.

Vielfach kam das auf dem Kopf transportierte Wasser nicht am vorgesehenen Ziel an. | Bild: Werner Probst

Weitere Spiele folgten. So mussten die Mannschaften ihre Trittsicherheit über Bierkisten aufzeigen oder jeweils zwei Spieler ein Brett mit einem daraufgestellten Wasserglas transportieren, ohne dabei die Hände zu benutzen. Andreas Nägele konnte schließlich bei der Siegerehrung die Niederwihler Stehkräge als Turniersieger verkünden. Sie durften einen Gutschein für eine Kanufahrt auf dem Rhein entgegen nehmen. Auf dem zweiten Platz folgten die Ärmellose Schleicher aus Rotzingen. Die weiteren Plätzen belegten die Jugendgruppe aus Oberwihl, die Möslehütte aus Burg und die Wilden Waldis.

Auf einem Schubkarren sitzend musste damit nicht nur ein Parcour durchfahren werden, sondern auch eine auf einem Esslöffel transportiertes Ei an das Ziel gebracht werden. | Bild: Werner Probst

Ein Höhepunkt am ersten Festabend war aber auch die musikalische Unterhaltung. Die Trachtenkapelle Strittmatt übernahm den ersten Teil. Schon recht bald klatschte das Publikum rhythmisch mit, ehe der Musikverein Harmonie Unteralpfen für die weitere musikalische Unterhaltung an diesem Abend sorgte.

Die Trachtenkapelle Strittmatt eröffnete den musikalischen Auftakt beim Rotzinger Sommerfest. | Bild: Werner Probst

Der Festsonntag begann mit einem Frühschoppenkonzert der Trachtenkapelle Herrischried, ehe die Musikvereine aus Grießen, Oberwihl und Todtmoos aufspielten und zum Abschluss des Festes die Trachtenkapelle Niederwihl für die musikalische Unterhaltung sorgte.

Einen schönen Sonntagnachmittag erlebten aber auch die Kinder. So gab es Kinderschminken und mehrere Spielmöglichkeiten für die jüngsten Festbesucher. Zum Schluss des Festes zeigte sich auch die Vereinsführung zufrieden. Es seien zwei gelungene Festtage gewesen, die nach vierjähriger Pause wohl auch alle der zahlreichen Besucher sowie der Verein längt herbeigesehnt hätten.