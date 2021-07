von Karin Steinebrunner

Sopranistin Christina Roterberg und Cembalist Torsten Johann entführten die faszinierten Zuhörer in der Görwihler Pfarrkirche am Sonntag um 17 Uhr „In Floras Reich“. Auf ihrem Konzertprogramm nämlich standen Vertonungen rund um die viel besungene Göttin Flora. Mit ihrem Vorleben als Nymphe, bevor sie zur Göttin erhoben wurde, bot diese schöne, aber auch wählerische Frau eine komplexe Persönlichkeit, die im Laufe der Zeit in vielgestaltigen Kompositionen ebenso viele unglücklich Verliebte am Wegesrand zurückließ.

In vielen Sprachen vertont

Die Gestalt der Flora, gerne verknüpft mit dem Aufleben der Natur im Frühling, ist in vielen Sprachen vertont worden, und so trug Christina Roterberg auch italienisch-, französisch-, englisch- und deutschsprachige Stücke gleichermaßen souverän und klar artikuliert vor. Mit freudigem Enthusiasmus kündigt sich der Frühling in der ersten Arie von Alessandro Scarlattis Kantate „Nella stagion, che di viole e rose“ an, um desto kontrastreicher die grausame Zurückweisung durch die Angebetete zum Ausdruck zu bringen.

In dieser bewusst den Text ausdeutenden Komposition konnte Christina Roterberg gleich zu Beginn die große Bandbreite ihrer stimmlichen Ausdrucksfülle deutlich machen, vom strahlenden Glanz überschwänglicher Freude bis zur Theatralik äußerster Verzweiflung, gefolgt von der weichen Melancholie des zweiten Rezitativs, das reuige Mitleid der Nymphe ankündigend, das sich dann im dunkel eingefärbten Unterton der zweiten Arie manifestiert.

Applaus für Zugabe

„Die Welt wird wieder neu“, verkündet strahlend das Rezitativ aus Bachs „Hochzeitskantate“ BWV 202, und im Eiltempo werden die Tage länger, wenn Phoebus in der folgenden Arie „mit schnellen Pferden“ in rasenden Melodiegirlanden über die Erde hinzieht. Dieses Bravourstück wiederholte das großartige Künstlerduo als Zugabe am Ende in nochmals gesteigertem Tempo zur Freude des Publikums, das mit ebenfalls nochmals gesteigertem Applaus quittierte.

Mit leisen Tönen beginnt Henry Purcells „Love thou‘ canst hear“. Inständig bittet der Protagonist dieses Liedes zu gedämpften Cembaloklängen, von der unerwiderten Liebe befreit zu werden. Bei der Charakterisierung der Angebeteten indes wechselt der Tonfall zur Anklage über die Flatterhaftigkeit der Geliebten, um nach einer anmutig und zart vorgetragenen Erinnerung an die unschuldige Schönheit der ersten Begegnung in Spott und Häme zu münden. Eine ganze, beinahe in epischer Breite vorgetragene Erzählung stellte Philippe Courboises „Zephir et Flore“ dar, während Händel mit seiner Vertonung desselben Textes wie zu Beginn Scarlatti den Kreis der mannigfaltigen Floravertonungen schloss.

Zwischen den einzelnen Liedvorträgen, die er wie immer kongenial begleitete, interpretierte Torsten Johann noch drei kurze Fantasien für Cembalo solo von Telemann, in denen auch er die Mannigfaltigkeit in der Variation des je gleichen Themenbereichs unter Beweis stellte. Die dreiteiligen Fantasien nämlich, jeweils beginnend mit einem schnellen Sätzchen, gefolgt von einem langsamen und dem Da Capo des schnellen, entfalteten ihren je eigenen Reiz.