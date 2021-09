von Karin Stöckl-Steinebrunner

Mit einem furiosen Zugabenkonzert hat am Sonntag der Görwihler Kultursommer seinen Abschluss gefunden. Die neuntägige Veranstaltungsreihe mit alles in allem 19 Präsentationen, Installationen und Konzerten war geprägt von Intensität und Vielfalt. Einige Besucher, die eigens für diese Woche in den Hotzenwald gekommen waren, attestierten dem Kultursommer eine Qualität, wie sie in ihrer eigenen Heimatregion nirgends zu finden wäre. Vor allem auch das rege Miteinander, der Austausch zwischen den Besuchern wie auch zwischen Besuchern und Künstlern, gehört für sie ebenso zu dieser Qualität wie die Tatsache, dass sich in Görwihl ganz unterschiedliche Aktionen, Gruppen und Stile in einer einmaligen Konstellation treffen.

Görwihl Musiker servieren beim Kultursommer ein Dessert der Spitzenklasse im hochkarätigen Menü Das könnte Sie auch interessieren

Alle Veranstaltungen, von den nachmittäglichen Präsentationen in den kleinen Kapellen bis zu den abendlichen Konzerten in den Kirchen waren gleichermaßen gut besucht. Neben der hohen Qualität jeder einzelnen Präsentation überzeugte dabei auch die Flexibilität, mit der zwei krankheitsbedingte Programmänderungen aufgefangen werden konnten, so dass die Gäste bei diesen Ersatzveranstaltungen schnell darüber hinweggetröstet waren, dass sie eigentlich etwas Anderes erwartet hatten.

Rickenbach Ungewöhnliche Kunst trifft auf ungewöhnliche Musik Das könnte Sie auch interessieren

Auch der katholische Pfarrer Bernhard Stahlberger äußert seine Freude darüber, dass alles so gut geklappt hat, vor allem aber betont er auch seine Dankbarkeit für die Hilfsbereitschaft und Flexibilität sowohl bei den Helfern als auch bei den Künstlern selbst. Er werte es als großes Zeichen des Vertrauens und des tatkräftigen Miteinanders, dass sich so viele Helfer, auch unter den Künstlern selbst, eingebracht und ihm den Rücken freigehalten hätten.

Görwihl Musikerinnen erobern die Kinderherzen: Abwechslungsreiches Konzert für die Kleinen begeistert die Zuschauer Das könnte Sie auch interessieren

„Fasziniert haben mich in erster Linie die drei jungen Frauen mit ihrem Singspiel, mit dem sie für das krankheitshalber ausgefallene Abschlusskonzert am Samstagabend eingesprungen sind“, erklärt er strahlend, sie hätten mit ganz wenigen Mitteln einen tollen Abend auf die Beine gestellt. Und in den Kinderkonzerten, die sie am Freitag gegeben hatten, habe sich für ihn die Erkenntnis bewahrheitet, dass gerade Kindern qualitativ Hochstehendes geboten werden müsse, damit sie die Qualität zu erkennen lernen, aber auch um ihnen zu zeigen, dass sie ebenso wertgeschätzt werden wie das erwachsene Publikum.

Verantwortung für Menschheitsfamilie

„Das zeichnet für mich auch besonders den Kultursommer aus“, ergänzt Stahlberger, „dass Leute ihre Qualität einbringen und uns schenken, aber sie nehmen im Gegenzug auch etwas mit, nämlich die Offenheit der Besucher hier. Das bekomme ich immer wieder von den Künstlern bestätigt“. Schwierig fand der Seelsorger indes die Diskussionen, die es immer wieder am Einlass gab aufgrund von Menschen, die nicht bereit waren, sich testen zu lassen. „Mir taten diese Diskussionen leid, im doppelten Sinn“, meint er. Diese Impf- und Testgegner sprächen immer wieder von der Menschheitsfamilie, aber gerade hier würde die ganz konkrete Verantwortung für die Menschheitsfamilie aus seiner Sicht nicht eingelöst. Abgesehen davon, dass er als Gastgeber und Veranstalter eine Verpflichtung seinen Gästen gegenüber eingegangen sei, die er einhalten müsse, sollten die Gäste untereinander auch diese Verantwortung zu tragen bereit sein.

Herrischried Variantenreiche Werke von weiblichen Komponisten hört das Publikum beim Görwihler Kultursommer in Herrischried Das könnte Sie auch interessieren

Schade war natürlich, so Stahlberger, dass gerade die Veranstaltung, die ganz besonders die Verbindung zwischen dem diesjährigen Kultursommer-Thema der Frauen in der Musik und der Einbindung von geistlicher Musik in den Blick genommen hätte, ausfallen musste. Und gelernt habe er auch eine Menge, nicht nur beispielsweise über Instrumente, die er bislang noch gar nicht kannte. Er werde zukünftig auch noch früher im Jahr seine Rundreise mit den Künstlern ansetzen, damit die sich ihren Ausstellungsort aussuchen und er entsprechend den fertigen Flyer früher herausbringen kann. Erste Ideen, verrät er, sprudelten schon wieder für das nächste Jahr. Zunächst einmal gebe es aber noch eine Überraschung für diejenigen, die nach den Ferien in die Bibliothek kommen. Sie werden zwischen den Büchern kleine Kunstwerke finden, die sie nach Hause mitnehmen dürfen.

Görwihl Ein meditativer Weg mit Gebrauchsanleitung Das könnte Sie auch interessieren

Und damit keiner so tief in das Loch nach dem Kultursommer fällt, geht es am Sonntag, 5. September, weiter. In der Kirche in Niederwihl werden um 17 Uhr anlässlich des dortigen Patronatstages Perlen der Barockmusik von und über Frauen erklingen. Am Sonntag, 3. Oktober, gibt es dann um 19 Uhr in der Pfarrkirche in Görwihl ein Jazzkonzert zum Feiertag mit den „Jonas Sisters“, und am Sonntag, 31. Oktober, um 17 Uhr wird dort als ganz besonderes Konzertereignis Oliver Messiaens „Quartett für das Ende der Zeit“ aufgeführt.