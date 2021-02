„Es ist für uns nicht immer einfach, so ein großes Projekt über Jahre hinweg in der Bevölkerung lebendig zu halten“, erklärt Carsten Quednow, „zumal es einfach seine Zeit braucht, bis zehn Dörfer komplett versorgt sind“. Will heißen: „Die Investition von rund 7 Millionen Euro muss erst einmal in den Boden hinein verlegt werden“, so Quednow.

Breitband Der Ausbau des Breitbandnetzes in Görwihl kostet voraussichtlich rund sieben Millionen Euro. Das Land Baden-Württemberg fördert das Projekt mit 4,2 Millionen Euro. Auf Gemeindegebiet sollen rund 1400 Häuser an die Datenautobahn angeschlossen werden. Das Breitband-Projekt wird sich auf über 250 Kilometer erstrecken. Auf dieser Länge werden Bauarbeiten zum Verlegen der Leerrohre für Glasfaserkabel durchgeführt, unter anderem mit Bagger und Pflug. Außerdem müssen insgesamt 33 Kabelschächte verbunden werden. Ist das Gemeindenetz fertig gestellt, muss es mit dem so genannten Bezirksnetz (Backbone) des Landkreises Waldshut verbunden werden. Glasfaser ermöglicht den Zugang zum Internet in hohen Geschwindigkeitsdimensionen, denn die Datenübertragungsrate ist um ein Vielfaches höher als bei herkömmlichen DSL-Anschlüssen: Bis zu 300 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) im Download sind stellenweise schon möglich, selbst beim Upload sind es 100 Mbit/s.

Die Anschlussquote bezeichnet er als „mittlerweile sensationell“. Mit fast allen Eigentümern seien Verträge geschlossen worden. „Wir erreichen rund 98 Prozent unserer Haushalte mit dem Glasfaseranschluss“, berichtet er. Für Quednow ein „Wahnsinnsergebnis“. Künftige Generationen würden sicherlich ohne diesen Schritt in Richtung Digitalisierung nicht auskommen, meint er. „Gerade die letzten Monate mit den ständigen Schließungen, Heimarbeitsplätzen für Betriebe und Schule haben das deutlich gezeigt“, so Quednow.

Bad Säckingen Die Elektro-Mobilität kommt in der Region nur schleppend voran Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem im Herbst 2019 nur noch kurze Strecken auf Gemeindegebiet quasi als Testlauf bearbeitet werden konnten, ging es im Frühjahr 2020 richtig voran. Teile von Tiefenstein, ganz Segeten und Engelschwand wurden erschlossen, zuletzt wurde in Rotzingen begonnen.

In Rotzingen wurde im Herbst 2020 mit den Breitband-Arbeiten begonnen. 2021 soll es dort weiter gehen. | Bild: Peter Schütz

Parallel hat der Landkreis Waldshut vom Dachsberg kommend den Backbone verlegt. Dieser ging voriges Jahr durch Hartschwand über Strittmatt nach Görwihl. Zuletzt wurde in Niederwihl mit den Arbeiten Richtung Oberwihl/Bad Säckingen begonnen. Die Verbindung Görwihl, Rüßwihl nach Niederwihl kommt 2021. Dieser Backbone als Ring durch den gesamten Landkreis versorgt später alle Gemeinden mit dem Internetsignal.

Unterbrechung wegen Winter

Für die Gemeinde Görwihl hat die Firma Stark Energies den Auftrag erhalten, die zehn Dörfer mit Breitband zu versorgen. Diese Firma erstellt ebenfalls die Hausanschlüsse, wo die Eigentümer sie nicht selbst machen können. Der Landkreis verlegt parallel seinen Backbone mit einer Arbeitsgemeinschaft. Auf Görwihler Gemarkung sind diesbezüglich die Firmen Steinbrunner und Klefenz tätig. Die Firma Stark hat sich auf den Winter eingerichtet und die Arbeiten in Rotzingen eingestellt.

Görwihl, Rickenbach, Herrischried Katholisches Bildungswerk Hotzenwald verleiht 22 iPads für Homeschooling und Videokonferenzen Das könnte Sie auch interessieren

Der Landkreis mit der Arbeitsgemeinschaft hat seine Baustelle in Niederwihl ebenfalls winterfest gemacht und arbeitet 2021 weiter. Im Jahr 2021 soll mit den Orten Rotzingen, Burg und Hartschwand wieder ein weiterer Schritt Richtung Fertigstellung gemacht werden. Wann die ersten Häuser ans Netz gehen können, hängt von vielen Faktoren ab. „Die Gemeinde Görwihl ist hier auf viele Akteure und Partner in diesem Projekt angewiesen“, sagt Carsten Quednow. Die Firma Stark Energies habe ihm im letzten Gespräch mitgeteilt, dass weitere Bautrupps geschult werden, die dann im neuen Jahr 2021 für einen schnelleren Bau sorgen.