Der Görwihler Pfarrer Bernhard Stahlberger hatte schon viele ungewöhnliche Ideen.

Er richtete ein Fitness-Studio im Gemeindehaus ein, gab die kleine Landkapelle Schellenberg für moderne Kunstinstallationen her, lud an seinem Geburtstag seine Schäfchen zum avantgardistischen Konzertabend mit zwei Kontrabassisten ein.

Also könnte es auch eine typische Stahlberger-Idee sein, eine Blutspendeaktion statt wie andernorts in der Turnhalle in der Pfarrkirche St. Bartholomäus durchzuführen.

Hotzenwaldhalle war keine Option

Normalerweise finden die Blutspenden immer in der Hotzenwaldhalle statt, aber die wird zur Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen genutzt

Diesmal hatte der römisch-katholischen Priesters nicht den Anstoß für eine außerordentliche Aktion gegeben. „Melanie Biehler vom Roten Kreuz hat mich gefragt, ob sie den Blutspendetermin in der Kirche abhalten können“, berichtet Stahlberger.

Die Hotzenwaldhalle nämlich, in der das Rote Kreuz in Görwihl Blutspender normalerweise an den Tropf bittet, dient derzeit als Aufnahmezentrum für ukrainische Flüchtlinge und steht deshalb nicht zur Verfügung.

Mit der Anfrage, Blut in der Kirche abzapfen zu dürfen, rannten Biehler und das Rote Kreuz aber offene Türen bei dem Seelsorger ein. „Für mich war das keine Frage, dass wir unsere Kirche dafür hergeben“, so Stahlberger.

Feldbetten in der Kirche

Also wurden auf dem Chartres-Labyrinth, das – auch so eine Stahlberger-Idee – den Fußboden des Kirchenschiffs ziert, Feldbetten aufgeklappt. Vor den Seitenaltären wurden Paravents aufgestellt. Zu Füßen der Heiligenskulpturen im Seitenschiff wurde ein Tisch mit medizinischen Apparaturen aufgebaut.

Als schließlich sogar das Kruzifix über dem Altar rot erstrahlte, war es fertig, das Görwihler Blutspendezentrum in der Kirche. Bürgermeister Carsten Quednow nahm in seiner Eigenschaft als örtlicher DRK-Vorsitzender am zugigen Kircheneingang auf EDV die Personalien der Spender auf.

Und dann konnte der Lebenssaft fließen. Für einen solch praktischen Akt der Nächstenliebe war die Chille, wie die Hotzenwälder ihre Kirche auf Alemannisch nennen, gar nicht einmal der falsche Ort.