Strahlender Sonnenschein begleitete am Sonntag die Erntedankfestlichkeiten in Görwihl. Der farbenprächtige Umzug der Hotzenwald Bauernkapelle Görwihl zauberte ab 14 Uhr ein Strahlen in die Gesichter der vielen Besucher, die den Weg vom Mühleberg an über den Marktplatz bis hinunter zur Hotzenwaldhalle säumten.

Herrliche Obstkörbe wurden strahlend präsentiert. | Bild: Schneider, Sigrid

Diakon Günter Kaiser segnete die sieben prächtigen Erntedankwagen auf ihrem Weg zur Hotzenwaldhalle, die Kapellen und die vielen lachenden Fußgruppen die mitgelaufen sind und fröhlich in die Menge winkten.

Festbeginn war um 10 Uhr mit einem von Pfarrer Bernhard Stahlberger zelebrierten Erntedankgottesdienst in der Pfarrkirche St. Bartholomäus. Die Erntedankfeste erinnern daran, wie hart und mit wie viel Arbeit verbunden, gute Ernten früher eingefahren wurden und daran, achtsam mit Lebensmitteln umzugehen und sie und die Arbeit dahinter wertzuschätzen zum Wohle der gesamten Menschheit.

Kleine Erfrischungen hatten Bäuerinnen beim Umzug dabei. Neuer Wein und Trauben wurden an die Besucher am Wegesrand verteilt. | Bild: Schneider, Sigrid

Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst vom Musikverein Willaringen. Das anschließende Frühschoppenkonzert um 11 Uhr verkürzte die Zeit bis zum Umzug.

Bunt leuchtend und mit vielen außergewöhnlichen Ideen geschmückt präsentierten sich die sieben Wagen, die von kräftigen Traktoren gezogen langsam den Weg entlang fuhren. Mal saßen kleine fröhliche Gartenzwerge mit roten Filzmützen winkend inmitten von buntem Gemüse und herrlichen Bauerngarten-Blumen, mal wurde dem „Schlempechrut“, dem Urgemüse der Hotzenwälder, ein ganzer Wagen gewidmet, mal verteilten wunderschöne Bäuerinnen neuen Wein und Trauben an die Besucher am Weg, mal wurde daran erinnert, dass jetzt Zeit ist, Holz ins Trockene zu bekommen für den Winter.

Kleine fröhliche Gartenzwerge mit roten Filzmützen sitzen winkend inmitten von buntem Gemüse und herrlichen Bauerngarten-Blumen. | Bild: Schneider, Sigrid

Dazwischen die Kindergruppen der vier Kindergärten aus Görwihl, Strittmatt und Tiefenstein in ihren buntleuchtenden Kostümen und ihren großen Erntekisten, die sie stolz den Weg entlang trugen oder auf einem Bollerwagen zogen.

Bauernkapelle Die Hotzenwald Bauernkapelle Görwihl blickt auf eine über 160-jährige Vereinsgeschichte zurück. Im Jahr 1861 als Musikverein Görwihl gegründet, führt sie seit 1955 mit der Einführung der Hauensteiner Tracht als Vereinskleidung den Namen Hotzenwald Bauernkapelle Görwihl. Rund 40 Musiker sind im Verein aktiv, Vorsitzender ist Alexander Gerspach. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.hotzenwald-bauernkapelle.de

Eltern und Großeltern am Straßenrand wurden nicht müde zu fotografieren und das gesamte Publikum war fasziniert von der Fülle duftender bunter Blumen, heimischer Früchte und Gemüse. Immer wieder begleitete Applaus den bunten und fröhlichen Umzug, den mit den Kindergärten, die Spielgemeinschaft Hotzenwald, die Kolpinsfamilie Rotzingen, die Feuerwehr Görwihl und die KJG Görwihl zu einem farbenprächtigen Spektakel werden ließen.

Für die passende musikalische Begleitung sorgten die Trachtenkapellen Niederwihl, der Musikverein Birndorf und der Musikverein Rotzel. Während die Besucher sich anschließend zu Kaffee und Kuchen in der Hotzenwaldhalle einfinden konnten und unter anderem von der Trachtenkapelle Niederwihl schwungvoll musikalisch unterhalten wurden, stellten sich gegenüber auf dem Sportplatz die Wagen auf, die von den Besuchern nochmals in aller Ruhe betrachtet und bestaunt werden konnten.