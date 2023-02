Noch arbeitet Mike Biehler, der künftige neue Bürgermeister der Gemeinde Görwihl, als Leiter des Hauptamtes der Stadt Donaueschingen.

Aber nach seinem deutlichen Wahlsieg am Sonntag, 29. Januar, als er rund 83 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinte, richtet sich sein Blick auf sein baldiges Arbeitsumfeld.

Bis zur Amtseinführung Ende April ist noch viel zu tun

Am Dienstag, 25. April – die Amtszeit von Carsten Quednow endet am 24. April – wird seine Amtseinführung im Rahmen einer „normalen“ Gemeinderatssitzung stattfinden. Bis dahin hat Biehler noch einiges in die Wege zu leiten.

Unter anderem sucht er eine Wohnung in der Gemeinde Görwihl. Außerdem muss seine Nachfolge als Hauptamtsleiter der Stadtverwaltung von Donaueschingen geklärt werden. „Wir sind seit letzter Woche dran“, berichtet Mike Biehler im Gespräch.

Er spricht von einem „gewissen Druck“. Denn: „Das Bewerbungsverfahren nimmt Zeit in Anspruch.“

Wahlabend bleibt in bester Erinnerung

Den Wahlabend in der Görwihler Hotzenwaldhalle hat er in guter Erinnerung. Viele Leute waren vor Ort, was ihn sehr gefreut habe. Gefreut habe er sich auch deshalb, weil das Interesse an der Bürgermeisterwahl so groß war – die Wahlbeteiligung betrug 70 Prozent.

Mit dem „sehr eindeutigen Ergebnis“, so Biehler, habe er nicht gerechnet. Es sei ihm aber ein Indiz für den Rückhalt aus der Bevölkerung, den er als ‚Ansporn, die Entwicklung der Gemeinde Görwihl voranzubringen‘ empfindet. Gefeiert hat er am Wahlabend auch, als die Gratulationsrunde vorbei war. Ab 20.15 Uhr gingen die Getränke auf seine Rechnung. Er schnappte sich ein Bier und freute sich mit den Anwesenden über die gute Stimmung.

Der amtierende Bürgermeister Carsten Quednow habe ihm auch gratuliert, blickt er zurück, „das Gespräch war angenehm“. Bei der Gelegenheit seien sie übereingekommen, dass es eine Amtsübergabe geben wird. Zeitpunkt offen.

Später, nachdem er das aus verschiedenen Musikvereinen bestehende Orchester dirigiert hatte, sprach er zu den Anwesenden von einem „Miteinander“.

Gemeint habe er damit, dass eine Gemeinde nur funktionieren könne, „wenn alle mitmachten“. Also Vorschläge einbringen und an Entscheidungen mitwirken, dann würden „diese eher akzeptiert“. Und sich optimalerweise anschließend auch bei der Umsetzung engagieren.

Mike Biehler (links) und Carsten Quednow am Wahlabend in der Hotzenwaldhalle in Görwihl. | Bild: Schneider, Sigrid

Die Themen: Ärztehaus, Neubaugebiet, Photovoltaik

Zur Vorbereitung auf seine neue Aufgabe nutzt Mike Biehler verschiedene Quellen. Zum Beispiel informiert er sich über ein Portal vom Gemeindetag von Baden-Württemberg über aktuelle Themen.

Eines davon ist das Ärztehaus. Auf das entsprechende Knowhow des Gemeindetages greift er zu, denn ein Ärztehaus in Görwihl sei wichtig und nötig. „Das ist ein laufender Prozess“, sagt er.

Zur Person Mike Biehler, Jahrgang 1982, wuchs in Görwihl auf. Dort besuchte er von 1989 bis 1993 die Grundschule. Weitere Stationen: 1993 bis 2002 Hochrheingymnasium Waldshut mit Abitur, 2002 bis 2003 Zivildienst am Heil- und Erziehungsinstitut Sonnenhalde Görwihl, danach Ausbildung zum Verwaltungswirt bei der Gemeindeverwaltung Görwihl. 2006 bis 2009 Studium in Kehl mit Abschluss Diplom Verwaltungswirt (FH), danach Sachbearbeiter beim Jobcenter des Landkreises Waldshut. 2011 bis 2016 Kämmerer im Rathaus Görwihl, 2017 bis 2019 Leiter des Rechnungsprüfungsamtes bei der Stadt Donaueschingen, seit 2019 dort Hauptamtsleiter. Mike Biehler hat seinen Wohnsitz in Donaueschingen. Seit 2017 ist er Vorsitzender des Fördervereins der Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl.

Auch mit dem Landratsamt Waldshut soll abgesteckt werden, was diesbezüglich möglich ist. Andere Themen, die Mike Biehler von Anfang an begleiten werden, sind die Ganztagesschule, die Zukunft der Kläranlage sowie das Neubaugebiet „Breite“. Letzteres will er so vorbereiten, „dass es zügig vorangeht“.

Ein weiteres Projekt, das ihm vorschwebt: eine Photovoltaik-Freiflächenanlage. Dafür will er zeitnah auf Akteure aus der Wirtschaft zugehen. Mike Biehler weiß aber auch: „Es geht nicht alles aufs Mal, ich muss mir zuerst einen Überblick schaffen.“

Seine Klarinette muss vorerst noch pausieren

Und die Musik? Mike Biehler ist Klarinettist und Gründungsmitglied des Fördervereins Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl. Eben erst ist er für weitere zwei Jahre zu dessen Vorsitzenden gewählt worden. Als Musiker wird er vorerst jedoch nicht in Erscheinung treten. „Aktuell mache ich keine Musik“, sagt er.

Immerhin: Mike Biehler ist noch in Besitz der vollen Ausrüstung, Tracht inklusive. Der Tag wird kommen, an dem er wieder seinen Platz im Orchester einnehmen wird.

