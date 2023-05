Der Schneemangel in der Saison 2022/2023 hat bei einigen Veranstaltungen des Skiclubs Hotzenwald zur Absage geführt. Dafür zeigten die regelmäßigen Veranstaltungen ihre Wirkung, die Kurse mussten zum Teil verdoppelt werden. Das Mutter-Vater-Kind-Turnen war der absolute Renner. Ganze Familien traten bei und innerhalb eines Jahres wurden 99 neue Mitglieder aufgenommen. So viel Zuwachs gab‘s noch nie zuvor in der 57-jährigen Vereinsgeschichte.

Lob für neue Internetseite

Dass der Skiclub auf 480 Mitglieder angewachsen ist und die Sommerveranstaltungen sehr gut angenommen werden, war die positive Botschaft des strahlenden Vorsitzenden Walter Freter bei der Begrüßung der Vereinsmitglieder bei der jüngsten Jahreshauptversammlung im Gasthof Zum Hirschen in Strittmatt. Er resümierte: „Die Stimmung stimmt im Verein und trotz wenig Schnee hat es übers Jahr sehr viel Spaß gemacht.“ Ganz großen Zuspruch findet die neugestaltete Internetseite, zu finden unter der Adresse www.skiclub-hotzenwald.de, die stets aktuell gehalten wird.

Gefreut hat sich auch die Kassiererin Sabine Kaiser. Dank der vielen neuen Mitglieder hat sich der Kassenstand nahezu verdoppelt. Dies sei auch notwendig, da die Aufwendungen für die Versicherungen enorm seien. Mit einer schönen Spende der Sparkasse wurden für die Kinder Skiroller angeschafft.

Die Sportberichte fielen nach der zweieinhalbjährigen Pandemie-Pause positiv aus. Die Motivation war erstaunlich und ab Mai startete ein spannendes Vereinsjahr: Der Mountainbike-Tag war toll, beim Stadtradeln war der Start in Herrischried, und auch der erste Hotzenwälder Rollskitag war eine schöne Veranstaltung.

Die Skikurse fanden auf dünner Schneedecke statt, und es hatte mehr Gras als Schnee. Es gab keinen einzigen Loipentag. Dadurch war das Stübchen sehr schlecht besucht und wurde Ende Dezember an die Gemeinde übergeben. Der absolute Renner war das Mutter-Vater-Kind-Turnen. Der Kurs wurde verdoppelt, und wenn es mehr Trainer gäbe, wäre sogar ein dritter möglich gewesen. Der Brettlemarkt, das Helferfest und die Fackelwanderung – klein, aber fein – rundeten das Vereinsjahr ab. Die Clubmeisterschaften mussten abgesagt werden, aber zwei Mal konnte der Skiausflug nach Grindelwald stattfinden.

Mike Biehler leitet Wahlen

Der neue Bürgermeister von Görwihl, Mike Biehler, führte souverän durch die Teilneuwahlen des Vorstandes. Die zweite Vorsitzende Veronika Merkle, Kassiererin Sabine Kaiser, die Beisitzerin Daniela Schöneck und der Sportwart Karl Albiez wurden einstimmig für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Als neuer Sportwart Alpin wurde Janik Bruttel gewählt. Auch einstimmig wurden die beiden Jugendvertreter Alice Schnepel und Joana Albiez bestätigt. Mitglieder im Ältestenrat verbleiben Günter Biehler zusammen mit Karl Albiez. Wegen der Amtsaufgabe von Reinhard Lang wurde Jörg Knaus als Sportwart Nordisch einstimmig für ein Jahr gewählt. Der Bürgermeister sprach dem Skiclub Hotzenwald seinen Dank aus: „Ich bin selbst über den Verein zum Skifahren gekommen“, so Biehler. Er habe aller größten Respekt für das sehr beachtliche Programm des Vereins, vor allem auch im Sommer.

Bei den Ehrungen konnten Max Benz, Dietmar Dannenberger, Fabian Dröse, Finn Kaiser, Wolfgang Köchlin, Janina Maier, Vanja Maier, Doris Nann, Sigrid Schneider, Jakob Schneider, Helen Schneider sowie Franziscus Weiss für ihre zehnjährige Mitgliedschaft im Skiclub ausgezeichnet werden. Seit 25 Jahren halten Daniela Lleshaj–Ilg und Marie-Chantal Kaiser dem Hotzenwälder Verein die Treue. Für beachtliche 50 Jahre Mitgliedschaft im Skiclub wurden Raimund Kohlbrenner und Wolfgang Künze geehrt.