Über viele Wochen hinweg konnte man abends und teilweise sogar am Sonntag, die Feuerwehr bei der Eishalle üben sehen. Dies machten sich nicht zur „Spaß an der Freude“, sondern weil sie sich auf das Silberne Leistungsabzeichen vorbereitet hatten, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde Herrischried.

Vergangenen Samstag war es dann soweit. Die Kreiswettkämpfe fanden in diesem Jahr in der Nachbargemeinde Görwihl statt. Bereits schon um kurz nach halb acht, trat die erste von zwei Herrischrieder Gruppen an, um einen Löschangriff mit Menschenrettung unter Atemschutz zu absolvieren. Im Anschluss ging es dann zur technischen Hilfeleistung, wo es galt eine Person aus einem verunfallten Fahrzeug zu retten, und verschiedene Knoten zu zeigen.

Beide Gruppen schafften die Aufgaben in der vorgegebenen Zeit und ohne große Fehlerpunkte. Und so durften die beiden Gruppenführer Michael Siebold und Patrick Schlageter das ersehnte,

silberne Leistungsabzeichen unter großem Jubel der Mannschaft entgegennehmen.

Bürgermeister dankt für Leistung

Der Bürgermeister, der auch persönlich bei der Abnahme anwesend war, bedankte sich bei den Feuerwehrkameraden für die außerordentlichen Leistung, die sie neben dem normalen Einsatz- und

Probendienst erbracht haben. Er erwähnte auch, dass neben dem kameradschaftlichen Aspekt, die Leistungsabzeichen wichtig seien, damit „die Feuerwehrleute im Ernstfall die notwendige Routine für Standardaufgaben reibungslos beherrschen“. Somit sorge das Leistungsabzeichen indirekt auch für mehr Sicherheit in der Bevölkerung.