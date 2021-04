Annika Wehrle von der Trachtenkapelle Niederwihl hat am 10. April 2021 das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Silber erfolgreich bestanden. Die Prüfung war online, also von zu Hause aus. Die 16-jährige Musikerin hatte über Zoom zweimal Praxisunterricht und drei Mal Theorieunterricht.

Görwihl Große Ehre: Rudi Apel erhält am Montag, 26. April, das Bundesverdienstkreuz am Bande Das könnte Sie auch interessieren

Die Praxisprüfung erfolgte über ein Zoom Meeting. Annika Wehrle spielt Querflöte. 2016 hatte sie das Leistungsabzeichen in Bronze absolviert. Nächstes Ziel: das Leistungsabzeichen in Gold.