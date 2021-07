von Werner Probst

Den 80. Geburtstag kann am heutigen Mittwoch Siegfried Krieger feiern. Der Jubilar ist noch sehr rüstig. So meistert er noch alle Arbeiten in und um das Haus noch ohne Probleme. Dass er dann heute immer noch problemlos am Steuer seines Personenwagens sitzt, versteht sich fast von selbst, denn er war als Berufskraftfahrer am Steuer von Lastzügen und legte mit diesen mehr als sechs Millionen Kilometer zurück.

Blick auf die Lebensstationen

Siegfried Krieger kam in Schorno in Sachsen auf die Welt. Nach dem Schulbesuch arbeitete er in einem landwirtschaftlichen Produktionsunternehmen, machte die Ausbildung zum Landwirtschaftsmeister, war dann in der Verwaltung tätig, ehe er als Lastwagenfahrer sein Geld verdiente.

1965 heiratete er seine Frau Brigitte. Drei Kinder kamen auf die Welt. Als Lastzugfahrer war er dann im Fernverkehr unterwegs. So kam er auch nach Holland und Dänemark, ehe er den Entschluss fasste, im Westdeutschland eine neue Bleibe zu finden. So ließ er in Helmstedt seinen Lastzug stehen und kam dann nach Gießen in ein Aufnahmelager. Im Rahmen der Familienzusammenführung folgte dann auch seine Frau. In Laufenburger Stadtteil Hochsal gab es eine neue Bleibe.

Eigenheim in Oberwihl

Bei der Albbrucker Spedition Eckert bekam Siegfried Krieger eine Anstellung als Kraftfahrer.1990 wurde nach Albbruck umgezogen und 1992 konnte die Familie in das Eigenheim in Oberwihl einziehen. 2006 ging er in Ruhestand, doch auch danach setzte er sich gerne an das Steuer von Lastwagen. So stand er dann der Firma Kleenol Panolin in Dogern noch mehrere Jahre als Urlaubs- oder Krankheitsvertreter zur Verfügung.

Gerne im Thermabad

Siegfried Krieger kennt in seinem Alter keine Langeweile. Öfters ist er im Thermalbad in Zurzach oder in Bad Säckingen. Gerne denkt er an die früheren Urlaubsaufenthalte zurück. So war er schon öfters in Marienbad und erinnert sich gerne daran, als er mit seiner Frau anlässlich der goldenen Hochzeit eine Kreuzfahrt von Passau an das Schwarze Meer machte.