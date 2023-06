Mit „Songs of a wonderful World“ lädt der Kirchenchor Herz-Jesu Strittmatt am Sonntag, 18. Juni, 18 Uhr, zu einem ganz besonders zu Herzen gehenden Kirchenkonzert in die Kirche in Strittmatt ein. Dabei wird der Kirchenchor wieder von Nelly Ziegler am Klavier und Andreas Schlachter am Schlagzeug begleitet.

„Wir wollen die Seele unserer Konzertbesucher zum Schwingen bringen und einstimmen auf die ganz besondere Beziehung von den Menschen zu Gott und zur Erde“, sagt Chorleiter Karlheinz Maier. Jeder Song habe mit dieser Thematik zu tun und solle ebenso die Leichtigkeit und Unbeschwertheit des Sommers widerspiegeln. Lieder aus allen Teilen der Welt nehmen die Konzertbesucher mit auf eine Reise durch Raum und Zeit. Dabei singe der Chor gegen den Trend an, dass Kirchenchöre zu Auslaufmodellen gehörten, sagt Maier nachdenklich. Ziel sei es, an diesem Abend ansprechende Lieder aus unserer Zeit zu präsentieren und es den Konzertbesuchern zu ermöglichen, Kraft daraus zu ziehen. Mit „Adiemus“ von Karl Jenkins beginnt der Abend in Wales, weltberühmt wurde der Song durch Enya und feiert die Kraft und die Schönheit der Natur. Mit „All Things New“ von Elaine Hagenberg und „We are not alone“ verweilt der Abend in den USA, mit der Botschaft der Hoffnung darauf, dass Gott in seiner Schöpfung anwesend ist. Weiter geht es mit traditionellen Weisen und modernem Alpenrock über Irland und Italien nach Österreich, wo sich alles um Liebe und Sehnsucht nach Frieden dreht. Mit „Weit, weit weg“, zitiert der Kirchenchor einen der erfolgreichsten Alpenrock-Songs von Hubert von Goisern.

Ob Segenssprüche aus Südafrika, ein Hochzeitslied der Zulu, eine Meditation aus Estland, ein Vaterunser aus Norwegen oder eine deutsche Aufforderung zum ausgelassenen Tanz voller Lebensfreude – das Verhältnis von Mensch, Gott und Welt zieht sich thematisch durch den Konzertabend. Dieser soll die Besucher auch visuell ansprechen. „Wir haben extra für dieses Konzert eine ansprechende und farbenfrohe Präsentation vorbereitet, die jedes unserer Stücke über den neuen Beamer begleiten soll“, erzählt Karlheinz Maier. Es solle ein Konzertgenuss für Ohren und Augen werden, und der Strittmatter Kirchenchor hoffe, vor einem vollen Haus singen zu dürfen.

Eintritt frei, Spenden willkommen. Nach dem Konzert geselliger Ausklang mit Fingerfood. Infos: www.kirchenchor-strittmatt.de