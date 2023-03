Auf ein turbulentes Jahr blickte Vorsitzender Bernhard Oeschger in der Hauptversammlung des Tennisclubs Hotzenwald (TCH) zurück. „Eine gewaltige Sache“, freute sich der sehr zufriedene Vorsitzende eingangs der Sitzung. „So waren wir in der vergangenen Saison mit drei Herrenmannschaften, einer Damenmannschaft und sechs Jugendmannschaften – teilweise in Spielgemeinschaft mit dem SV Unteralpfen – präsent.“ Die Mitgliederzahl konnte demnach noch einmal erhöht werden.

Gänzlich vermisst wurde in der Versammlung ein Gemeindevertreter, schließlich will der zweitgrößte Verein in Görwihl dieses Jahr das Großprojekt Generalsanierung der zum Teil 40 Jahre alten Tennisplätze angehen. Nächstes Jahr soll es ein Riesenfest geben mit der Einweihung der neuen Plätze und der geschobenen Feier zum 40-jährigen Bestehen des Vereins. Alles hängt von der Finanzierung ab. Schon viele Spenden gingen ein und schöne Einnahmen wurden letztes Jahr erzielt. „Das Sparschwein ist gut gefüllt. Aber auch mit zu erwarteten Zuschüssen kann der Verein alleine das Projekt nicht stemmen“, resümierte der zweite Vorsitzende Sven Jehle.

Man wollte die Problematik dem Gemeindevertreter vortragen. Nun will sich der Tennisclub in Geduld üben und das Finanzierungsloch mit dem neuen Bürgermeister besprechen. Da kein Gemeindevertreter anwesend war, leitete TCH Mitglied Hans Jehle die Wahl. Er attestierte dem Vorstand sehr gute Arbeit. Zum neuen ersten Sportwart wurde Guido Gerspach und zum zweiten Siegfried Amann einstimmig gewählt. Für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern einstimmig bestätigt wurden Vorsitzender Bernhard Oeschger und der Schriftführer Thomas Aberle.

Der Verein war 2022 mit vier Aktivmannschaften bei den Ligaspielen dabei. Die erste Herrenmannschaft konnte der Klassenerhalt mit einem 5:4 in Murg knapp als Vorletzter halten. Die zweite Mannschaft erreichte mit sechs jungen Nachwuchsspieler Platz 3. Die 40er Herrenmannschaft erreichte den 4. Tabellenrang und die Damen nach einem Jahr Pause in ihrer Klasse den 5. Platz. Leider wird es dieses Jahr keine Damenmannschaft geben. Sportwart Edgar Schneider zeigte sich mit den Leistungen der Erwachsenen zufrieden, man wolle dieses Jahr daran anknüpfen.

In der Jugendarbeit werde beim TCH extrem viel getan, so der Jugendwart Torben Söhnle. „Aus Sicht der Jugend war es ein tolles Jahr.“ Laut Söhnle spielen derzeit 48 Kinder im Verein, Tendenz steigend. Die Kooperation mit Unteralpfen habe sich bewährt und es konnten sechs Jugendmannschaften gemeldet werden. Waren vor zwei Jahren noch 17 Spieler aktiv, sind es inzwischen 27. Die zwei Tennisintensivcamps wurden sehr gut besucht und an oberster Stelle stand der Spaß. Ziel ist für Torben, dieses Jahr wieder eine Kooperation mit den Schulen einzugehen.

Thomas Aberle berichtete von guten Einnahmen durch das Sponsoring, normale Einnahmen gab es am Martinimarkt. „Aber der Weihnachtsplausch war mit über 115 verkauften Christbäumen eine echte Bombe“, so der zuständige Organisator Adrian Spitz. Der Verein will die Veranstaltung dieses Jahr unbedingt wiederholen.

Platzneubau

Vizevorstand Sven Jehle berichtete über den im letzten Jahr beschlossenen Platzneubau. Die organisatorischen Vorbereitungen laufen und mit dem Badischen Sportbund wird verhandelt. Ende des Jahres sollen die Beläge abgetragen und alle drei Plätzen mit Ziegelmehlmaterial ausgestattet werden. Aber zuerst müsse die Finanzierung stehen. Die Gründungsmitglieder Rolf Fricker, Traudel Mutter und Karl Fricker wurden am Ende der Sitzung für 40-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt.