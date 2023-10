Görwihl – Facettenreichen, höchst einfühlsam abgestimmten, geradezu gefühlsinnigen Jazz zum Träumen genossen die Zuhörer des Konzertabends von David Klüglich und Nico Hutter am Sonntag in der Görwihler Pfarrkirche. Mit grandioser improvisatorischer Spielfreude zog das Duo sein Publikum in den Bann, wobei David Klüglich ebenso gekonnt zwischen Klavier und Cello pendelte, wie Nico Hutter zwischen Saxofon und Bassklarinette.

Klüglichs lyrisch-empfindsame und stets jazzaffine Improvisationstechnik am Klavier erinnert immer auch etwas an die Sprache romantischer bis hin zu impressionistischer Klavierliteratur. Den Konzertbesuchern wurde eine zauberhafte neue Klangwelt eröffnet, in die sich Hutter kongenial einklinkte. Der wohlig-warme Klang seiner Bassklarinette, aber auch sein zart verhauchter Saxofonansatz entführten die gebannt Lauschenden in traumhaft luftige Gefilde. Auch der gezielte Einsatz geräuschhafter Komponenten und rhythmischer Akzente schmiegte sich in diese Interpretationskunst nahtlos ein.

Die Bandbreite des Repertoires war ebenso imposant wie dessen Ausgestaltung. Sie reichte von der Bearbeitung traditioneller armenischer Musik über typische Standards wie „Autumn in New York“ bis zum knackig virtuosen „Late Night Gospel“ als Rausschmeißer. Und auch Hutters Eigenkomposition „Endlich“ fügte sich in diesen ganz individuellen Sound bestens ein. Ganz sphärisch wirkte Hutters Saxofon in Björks, diversen Schöpfungsmythen nachspürendem „Cosmogony“ zu den harfenartig angerissenen Saiten im Innern des Klaviers, und als wunderbar swingende Melodienseligkeit entpuppte sich der Jazzstandard „Blue Bossa“, von Hutter und Klüglich interpretiert mit Bassklarinette und Cello.

Nirvanas stark rhythmisch geprägtes „Come As You Are“ passt in diese Ausdruckskunst ebenso hinein wie das einem alten schwedischen Lied entlehnte tänzerisch anmutende, mit dem rhythmischen Ostinato eines Orgelpunktes unterlegte Zwiegespräch zwischen Bassklarinette und Klavier oder das zugleich berührende und in die Füße fahrende i-Tüpfelchen gekonnter Bearbeitung des Titels „El Adios“, hinreißend gespielt mit Saxofon und Cello. Als passendes Abschiedsgeschenk dieses gefühlsintensiven Konzertabends zelebrierte das Duo dann noch das zutiefst melancholisch in sich schwebende „Silence“ von Charlie Haden.