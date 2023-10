Hotzenwald – Drei Fußballvereine machen gemeinsame Sache: Der Sportverein SV Görwihl, der Fußballclub FC Herrischried und Eintracht Wihl bilden die Spielgemeinschaft SG Hotzenwald, mit der sie insbesondere im Jugendbereich erfolgreich agieren. „Dieses Jahr können wir zum ersten Mal, seit die Spielgemeinschaft besteht, alle Mannschaften für jede Altersklasse melden“, berichten die Vorsitzenden Jochen Schauer (SV Görwihl), Stephan Gerspach (FC Herrischried) und Marco Schlachter (Eintracht Wihl). Die E- und D-Jugend sei sogar mit je zwei Mannschaften vertreten. Als Grund für das zunehmende Interesse der Jugend an der SG Hotzenwald führt Stephan Gerspach frühzeitiges Anwerben der Kinder und „Zuverlässigkeit als wichtigen Faktor“ auf. Bedeutet: Sind Trainingseinheiten angesagt, sind auch die Betreuer sicher vor Ort.

Ein weiterer Faktor, der sich auf die Beliebtheit der SG Hotzenwald niederschlägt: „Wir bieten viel mehr als Fußballspielen an“, sagt Marco Schlachter. Beispiele: Der SV Görwihl veranstaltet jedes Jahr ein Sommerfest, Eintracht Wihl ein Jugendcamp, der FC Herrischried ein Fußballcamp. Die F- und E-Jugend nimmt an internationalen Fußballturnieren mit bis zu 1600 Kindern teil. Die Kosten für derartige Unternehmungen werden in der Regel durch drei geteilt. Anders als die Infrastrukturen wie Plätze, Beleuchtung, Spielerräume, Duschen, für die jeder Verein aufkommt.

Der FC Herrischried hat einen Hart- und Rasenplatz, der SV Görwihl zwei Rasenplätze, Eintracht Wihl in Niederwihl einen Rasenplatz und seit Kurzem in Oberwihl einen Kunstrasenplatz. „Wir wollen die Jugend für die Trainingseinheiten und den Spielbetrieb gleichmäßig auf die drei Standorte Herrischried, Görwihl und Oberwihl verteilen“, erklärt Marco Schlachter. Dafür funktioniert der Transport der rund 150 Nachwuchskicker – Jungen und Mädchen – aus den zwei Hotzenwald-Gemeinden gut. „Die Fahrgemeinschaften werden von den Trainern und Eltern organisiert“, so Stephan Gerspach, „sie funktioniert fast automatisch“. Einnahmen generieren die Vereine auf unterschiedliche Arten. Der FC Herrischried führt Altpapiersammlungen durch, der SV Görwihl hat einen Stand am Martinimarkt, Eintracht Wihl bietet im Herbst Schlachtplatte an. Feste, Spenden und Kuchenverkauf spülen auch Geld in die Kassen. Das rotierende System in Bezug auf die Trainingsplätze setzt die SG Hotzenwald auf organisatorischer Ebene fort. Im Jugendbereich ist jedes Jahr ein anderer Verein federführend. Er hat die Aufgabe, alle

Jugendmannschaften zu melden und ist grundsätzlich Ansprechpartner für den Spielbetrieb. 2023 ist es Eintracht Wihl.

Nachdem bereits seit mehreren Jahren die Jugendkooperation besteht, die Damenmannschaften und seit 2020 sogar die zweite Mannschaft als SG Hotzenwald auftreten, zogen die ersten Mannschaften 2021/22 nach. Auf die Eigenständigkeit der drei Vereine hat diese Konstellation jedoch keinen Einfluss. Eine Fusion bedeute die beschlossene Kooperation nicht, betonen die Vorstandsvorsitzenden, alle drei Vereine bleiben weiterhin eigenständig. „Die Zusammenarbeit erfolgt vertrauensvoll und unbürokratisch“, so Stephan Gerspach. Woran sich nichts ändern soll. Jochen Schauer: „Unser Hauptslogan ist: „Weiterhin gute Zusammenarbeit.“