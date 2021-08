von Hans-Jürgen Sackmann

Nach mehr als eineinhalb Jahren Pause hat in Görwihl der Oase-Mittagstisch wieder stattgefunden. Weil der Pfarrsaal als angestammtes Lokal immer noch nicht zur Verfügung steht, fragte Oase-Chefin Regine Effinger, ob das Sportheim Görwihl den Senioren-Mittagstisch aufnehmen würde. Wirt Arun Kumar war Feuer und Flamme. Obwohl er seine Gaststätte wegen Personalmangels immer erst um 17 Uhr öffnet, bot er seinen Sohn auf, der normalerweise in der Schweiz arbeitet.

Viele regelmäßige Gäste der Oase haben sich in den 18 Monaten für immer verabschiedet. Deshalb war es Regine Effinger besonders wichtig, den Mittagstisch endlich wieder anbieten zu können. Eingeladen wurden die treuesten Stammgäste – und 22 kamen. Es war ein Probelauf, der bestens geklappt hat. Am Dienstag, 10. August, will sich der Oase-Mittagstisch wieder treffen.