Görwihl – Das Wunschziel der Sammelaktion „Eine Familie gibt Kindern ein Zuhause!“ wurde noch nicht erreicht. Ariadne Birth dankt allen Spendern und würde sich über einen Besuch im Kindergarten Klappermühle freuen, wo es Selbstgebasteltes aus Simbabwe gibt.

Der Verein Simba Kufunda und der Waldorfkindergarten Klappermühle führten in Kooperation eine Spendensammelaktion in den Görwihler Geschäften durch. Mit der Aktion wollte der Verein gemeinsam mit den Kindern 5000 Euro einsammeln. Mit den Spenden soll der Hausbau der Familie Maruza in Simbabwe unterstützt werden. Die Familie will durch Hausvergrößerung neben den vier leiblichen Kindern bis zu zwölf Waisen und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen Obdach bieten.

Am Weltkindertag wurde der Kindergarten unter dem Motto „Jedes Kind braucht eine Zukunft“ schmuck hergerichtet. Mit abwaschbaren Farben in Pastelltönen wurde die Bevölkerung durch Straßenmalerei am Eingang auf den speziellen Tag aufmerksam gemacht. Mitten im Garten gab es frisches Gemüse und den Reis mit Erdnussbutter. Der komplette Kindergarten war versammelt und nach der Schule trafen viele ehemalige Kinder zum Vortrag von Fidelis Marzua ein. „Kinder aus schwierigen Verhältnissen können sich gleich gut entwickeln und schöne ­Leistungen erzielen, vorausgesetzt man gibt ihnen eine Chance“, war sein Resümee.

Tags darauf wurden die Spendenhäuschen wieder eingesammelt und Ariadne Birth gab später das Ergebnis bekannt: „Wir haben durch unsere Aktion rund 1000 Euro bekommen, welche wir zu 100 Prozent dem Haus und der Familie Marzua zukommen lassen werden“.

Bis zum 10. Oktober gibt es einen kleinen Verkaufsstand im Kindergarten Klappermühle Mühleberg 8 in Görwihl mit Kunstgegenständen, Häkel- und Stricksachen aus Simbabwe. Die Öffnungszeiten sind täglich von 7.30 bis 13.30 Uhr oder nach Vereinbarung (Telefon 07754 91057).