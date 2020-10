von von Peter Schütz

Eine Sektflasche ist eine Sektflasche, nicht mehr und nicht weniger. Ist sie ihres Inhalts entleert, tritt sie in der Regel den Weg der Wiederverwertung an. Nicht so die Sektflasche, die bei Walter Ebi, früher Kicker beim SV Oberwihl, wie eine Eins steht: ein Exemplar von „Fritz Walter´s 54er Gold Privat Cuvéé“, jedoch nicht leer, sondern immer noch voll im Saft. Vor 35 Jahren hat Fritz Walter, Fußballweltmeister von 1954 (er wäre heute 100 Jahre alt geworden), dem SV Oberwihl eine Kiste mit 24 Flaschen aus der Sektkellerei Schloss Wachenheim geschickt – inklusive Autogramm mit der Widmung „Frohe Weihnachten 1985, Fritz Walter„.

Diese nette Geste hatte der aus Oberwihl stammende Helmut Jehle, damals als Maître d‘Hôtel beim Hilton in Mainz beschäftigt, in die Wege geleitet. Jehle kannte Walter persönlich, weilte dieser doch gelegentlich im Hilton und ließ sich gerne als Ehrengast beim Ball des Sports von Josef Neckermann blicken. Bei einer solchen Gelegenheit wies Jehle den berühmten Fußballer darauf hin, dass der SV Oberwihl, ein Jahr nach dem Triumph von Bern gegründet, 1985 sein 30-jähriges Bestehen feierte. Worauf Walter nicht lange fackelte und den ihm vermutlich unbekannten Hotzenwälder Sportlern besagte Sektkiste schicken ließ.

Die Überraschung und Freude in Oberwihl war sicher groß. Ein Schlückchen Sekt in Ehren kann niemand verwehren, heißt es, hat jedoch zur Folge, dass Flaschen bald leer sind wie einst ein Trainer von Bayern München festgestellt hat. Aber eben: mindestens eine Flasche des edlen Fritz-Walter-Sekt hat die Wende, diverse Wirtschaftskrisen, einige Fußballweltmeisterschaften und vieles mehr unbeschadet überdauert. Was der Hartnäckigkeit ihres Besitzers zuzuschreiben ist, ihr nicht an den Kragen, beziehungsweise an den Korken zu gehen.

Apropos: Die über dem Flaschenkopf angebrachte silberne Folie lässt nicht eindeutig erkennen, aus welchem Material der Verschluss besteht. Aber weil der Name Fritz Walter schon immer für Qualität gestanden hat, muss es Kork sein. Alles andere wäre Quark.