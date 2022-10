von Karin Steinebrunner

Am 17. Oktober vor 65 Jahren gaben sie sich das Jawort. Zwei Jahre zuvor hatten der 1933 in Engelschwand geborene Josef Zumkeller seine um ein Jahr ältere Anna kennen gelernt, im Café Zimmermann in Todtmoos, wo die aus Todtmoos-Au stammende junge Frau bediente.

Das Ehepaar Zumkeller betrieb in Engelschwand eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft, ihren Haupterwerb bestritten die beiden durch Fabrikarbeit. Sie zogen drei Kinder groß, die sich heute auch um ihre Eltern kümmern, in erster Linie Tochter Claudia, aber auch deren beide Brüder. Außerdem zählen zur Familie vier Enkel und zwei Urenkel.

Das Leben des Ehepaares verlief in geordneten Bahnen, mit Höhen und Tiefen, wie in jedem Leben. Viel Freude machte den Beiden ihr großer Garten, aber wenn möglich begaben sie sich auch gerne mal auf eine Busreise oder leisteten sich gar einen Flug in südliche Gefilde. Auch gesundheitlich kamen sie bis vor fünf Jahren gut über die Runden, konnten noch alles selbst erledigen. Seither benötigen sie Unterstützung. Selbst das Sockenstricken, bis vor einem Jahr noch eines der Hobbys von Anna Zumkeller, ruht mittlerweile. So lange Josef Zumkeller noch selbst Auto fahren konnte, war eines ihrer wöchentlichen Highlights immer der sonntägliche Gottesdienstbesuch. Nach seinen Hüft- und Knieoperationen begnügen sie sich inzwischen mit der Teilnahme am Gottesdienst per Fernseher.

Im großen Ganzen aber nimmt Josef Zumkeller seine zahlreichen Operationen mit Humor. Eines ihrer lieb gewordenen Rituale ist noch immer die tägliche Zeitungslektüre nach dem Frühstück. Seine Eiserne Hochzeit feiert das Paar im engsten Familienkreis.