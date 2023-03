Die Feuerwehrabteilung Rotzingen wird alsbald unter neuer Führung stehen. In ihrer Hauptversammlung wählten die Mitglieder der Abteilung Sebastian Huber einstimmig zum neuen Abteilungskommandanten. Er wird den Posten alsbald übernehmen, wenn die Bestätigung durch den Gemeinderat erfolgt ist. Die weiteren Vorstandmitglieder wurden wiedergewählt.

Bernd Eckert, der sechs Jahre an der Spitze der Rotzinger Feuerwehr stand, stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl. Er hat seinen Wohnsitz nicht mehr im Ortsteil Rotzingen, sondern in Görwihl. „Es hat mir immer viel Spaß gemacht“, resümierte Eckert und machte klar, dass er seinem Nachfolger bei der Einarbeitung unterstützen werde. Lobende Worte für den scheidenden Kommandanten hatte sein Stellvertreter Ralf Baumgartner parat.

Eckert und Schriftführer Fabian Egle berichten über die von Corona geprägten zwei Jahre seit der letzten Hauptversammlung. „Wir waren geradezu in Lauerstellung“, sagte Eckert, denn eine Probenarbeit wie sonst üblich, sei nicht möglich gewesen. Die Abteilung sei trotzdem stets einsatzfähig gewesen und habe ihre Aufgaben gemeistert. Die meisten Einsätze hatte die Wehr bei der Beseitigung von auf Straßen gestürzten Bäumen. Die Leistungskraft stellte die Abteilung auch bei einem Großbrand in Strittmatt und bei einem Flächenbrand unter Beweis.

Zu den erfreulichen Feststellungen des Abteilungskommandanten gehörte, dass nicht nur die Mannschaftsstärke von 38 Mitgliedern gehalten werden konnte, sondern auch mehr als die Hälfte der Wehrmänner Atemschutzgeräteträger sind. Mit der bestanden Prüfung zum Leistungsabzeichen in Silber konnte eine Gruppe ihr Können unter Beweis stellen. Die Abteilung führte Alteisen- und Papiersammlungen durch und wirkte am Martinimarkt und an der Feier zum 50-jährigen Eingemeindungsjubiläum mit. Gesamtkommandant Thomas Mutter lobte die stete Einsatzbereitschaft und Gemeinderat Herbert Nägele dankte für die gute Arbeit.

Die Urkunde zur Beförderung zum Brandmeister erhielt Ralf Baumgartner (links). Oberlöschmeister wurde Jürgen Eckert. | Bild: Werner Probst

Zum Brandmeister wurde Ralf Baumgartner befördert. Oberlöschmeister wurde Jürgen Eckert. Christian Eckert, Eugen Egle, Andreas Nägele und Andreas Zipfel wurden zu Hauptfeuerwehrmännern ernannt. Oberfeuerwehrmänner wurden Martin Eckert, Lukas Egle Jonathan und Sebastian Huber. Lars Döring wird als Feuerwehrmann der Abteilung angehören.