von sk

Auf der L151 zwischen Görwihl und Rickenbach in Höhe Hogschür kam es am Samstag, 20. Juni, gegen 17 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Kradfahrerin fuhr talwärts auf der L151 aus Richtung Todtmoos kommend. Ein 20-jähriger PKW-Fahrer, welcher auf der K6533 von Herrischried kam, missachtete an der Einmündung der K6533 mit der L151 die Vorfahrt der Motorradfahrerin. Diese wich dem PKW aus und stürzte über eine Leitplanke etwa fünf Meter tief eine Böschung hinunter. Hierbei wude sie schwer verletzt. Sie musste nach ihrer Bergung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Verkehrspolizeiinspektion Freiburg, Außenstelle Waldshut hat die Unfallermittlungen übernommen.