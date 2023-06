In Deutschland ist es eine kommunale Aufgabe, eine leistungsfähige Feuerwehr vorzuhalten. Eine Feuerwehrbedarfsplanung definiert dabei die Anforderungen an die Feuerwehr, analysiert die vorhandenen Strukturen und leitet die erforderlichen Maßnahmen ab. Die Gemeinde Görwihl hat 2021 den Auftrag für einen Feuerwehrbedarfsplan erteilt. Der Entwurf des Planes wurde dem Görwihler Gemeinderat und dem Feuerwehrausschuss im März vorgestellt.

In der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend ging es um den im Plan definierten Zielerreichungsgrad bei zeitkritischen Einsätzen. Für die Feuerwehr Görwihl wird ein Erreichungsgrad von mindestens 80 Prozent als erforderlich angesehen. Konkret bedeutet dies, dass bei acht von zehn Einsätzen die entsprechenden Leistungskriterien eingehalten werden müssen. Die Gemeinderäte befürworteten die im Bedarfsplan festgelegten Schutzziele.

Bürgermeister Mike Biehler betonte, dass sowohl die Ausstattung wie die Mannschaftsstärke stimmen müssten, um dem Plan gerecht zu werden. Die Gebäude für die Feuerwehren in der Gemeinde seien in einem guten Zustand, berichtete Biehler. Um die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr zu erhalten, sei aber auch eine gute Ausstattung notwendig. Die dafür notwendigen Mittelbereitstellungen werden im Rahmen der jeweiligen Haushaltsberatungen festgelegt. Im Haushalt 2023 sind Mittel in Höhe von 15.400 Euro für die Anschaffung von Atemschutzmasken, Atemschutzgeräten und Lungenautomaten für die bereits begonnene Umrüstung aller Atemschutzgeräte auf Überdrucktechnologie vorgesehen. Bedingt durch Kostensteigerungen muss jedoch zunächst auf die Beschaffung der Atemschutzgeräte verzichtet werden. Allerdings werden 30 Atemschutzmasken zum Preis von je 340 Euro (netto) und zehn Lungenautomaten für je 440 Euro (netto) angeschafft. Der Rat vergab den Auftrag nach einer Ausschreibung an die Firma Denzel aus Burgrieden-Bühl zum Gesamtpreis von 14.600 Euro (netto).