Der im November letzten Jahres erfolgte Spendenaufruf des Ortsvereins Görwihl des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) für neue Defibrillatoren ist mit Erfolg gekrönt worden. Das teilten am Mittwochabend DRK-Bereitschaftsleiterin Melanie Biehler und Bürgermeister Carsten Quednow, auch Vorsitzender des Ortsvereins, nach Ende einer Corona-Schnelltestaktion in der Hotzenwaldhalle mit.

Das DRK Görwihl musste neue automatisierte externe Defibrillatoren (AED), mit deren Hilfe sofortige Reanimationsmaßnahmen eingeleitet werden können, beschaffen. Die Kosten von 15.000 bis 20.000 Euro überschritten jedoch das Budget des Ortsvereins. Zumal es für diese notwendige Ersatzbeschaffung keine anderen öffentlichen Mittel oder Fördergelder gab. „Deshalb waren wir auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen“, berichtet Melanie Biehler. Ergebnis: „Der Spendenaufruf ist sehr gut angekommen“, so Biehler, „es sind annähernd 20.000 Euro gespendet worden“. Damit konnten 13 neue Geräte gekauft und alle First-Responder des Ortsvereins ausgestattet werden.

Der Defibrillator Zur Ausstattung eines Helfer-vor-Ort (First-Responder) gehört die Notfallausrüstung, welche unter anderem ein Blutdruck –und Blutzuckermessgerät, Verbandsmaterial sowie einen Beatmungsbeutel enthält. Besonders wichtig ist der AED (automatisierte externe Defibrillator), mit dessen Hilfe sofortige Reanimationsmaßnahmen eingeleitet werden können. Häufig kommt dieser zur Herz-Lungen-Wiederbelebung bei einem Herzstillstand mit Kammerflimmern zum Einsatz. Es wird davon ausgegangen, dass mit jeder Minute, in der ein Kammerflimmern nicht mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung behandelt wird, die Chancen für eine erfolgreiche Genesung um zehn Prozent sinken. Nach sechs bis acht Minuten treten schwere irreversible Schäden am Hirn auf, verursacht durch fehlende Sauerstoff- und Glukoseversorgung. Aber durch die notfallmedizinische Erstversorgung und damit einer Verkürzung der Hilfsfrist können Patienten selbst nach einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall genesen. Die Helfer-vor-Ort sind also eine Ergänzung in der Rettungskette und leisten wichtige Erste Hilfe.

„Wir möchten uns herzlich bei allen für jede einzelne Spende bedanken“, sagt Melanie Biehler. Zwei Firmen waren besonders großzügig: Stromtiger mit Sitz in Oberwihl hatte auf Weihnachtsgeschenke verzichtet und stattdessen die DRK-Aktion unterstützt, eine höhere Summe hatte eine Gartenbaufirma aus Grenzach-Wyhlen überwiesen.

Die neuen Geräte sind seit Februar im Besitz des Ortsvereins. Danach erfolgte eine Einweisung durch den Hersteller beim DRK-Kreisverband in Bad Säckingen. Der DRK-Ortsverein Görwihl ist in der Gemeinde Görwihl und im vorderen Dachsberg im Einsatz. Melanie Biehler betont: „Es ist eine Anschaffung nicht für uns, sondern für die Bevölkerung, für die Allgemeinheit.“

Seit Februar 2021 ist der DRK-Ortsverein Görwihl noch in anderer Mission tätig: Er führt Corona-Schnelltests durch – seit Sonntag in der Hotzenwaldhalle. „Das ist eine Serviceleistung, keine Pflicht“, erklärt Bürgermeister Carsten Quednow. Die Hotzenwaldhalle ist derzeit die einzige Teststation im Hotzenwald. 13 Helfer vom DRK sind für die Testung von Schülern, Lehrern, Erzieherinnen und Privatpersonen im Einsatz. Getestet wird jeden Mittwoch und Sonntag ab 18 Uhr. „Wir haben seit Sonntag an die 180 Schnelltests durchgeführt“, berichtet Melanie Biehler. Bislang war kein positiver Fall darunter. Die Tests sind kostenlos.

Zur Terminbuchung klicken Sie hier: www.terminland.eu/goerwihl