von Peter Schütz und Peter Koch

Von den gemeindeeigenen Gebäuden in Rickenbach hat nur die Turnhalle bei der Grundschule im Kernort ein Flachdach. Die dortige Schneelast beunruhigt Bürgermeister Dietmar Zäpernick jedoch nicht, weshalb es für ihn keinen Anlass gibt, das Dach räumen zu lassen. Zumal, so Zäpernick, „es in der Turnhalle derzeit keinen Betrieb gibt“. Von anderen Häusern, die akut von einer überdurchschnittlichen Schneelast bedroht sein könnten, habe er keine Kenntnis. Seines Wissens sei weder Bauhof noch Feuerwehr tätig geworden.

Ähnliche Situation in Görwihl: „Alle Dächer sind für die Schneelastzone 3 ausgerichtet“, erklärt Ortsbaumeister Heinrich König. Die Intensität der Schneelasten nimmt von Zone 1 nach Zone 3 zu. „Unter normalen Umständen droht kein Unheil“, sagt König, „wir sind weit von einer Gefahr entfernt“. Dass es auf einigen Dächern weniger Schnee hat, als die Menge am Boden vermuten lässt, begründet er mit den beheizten Räumen. Dadurch entstehe ein minimaler Tauvorgang, so König. Und in Herrischried? „Da hatten wir 2006 sehr viel mehr Schnee und höhere Lasten“, analysiert Bürgermeister Christian Dröse die aktuelle Situation auf den Dächern der Gemeinde Herrischried. Die derzeitigen Schneelasten seien nicht bedrohlich. Bisher sehe man deshalb keinen Anlass, tätig zu werden und Dächer zu räumen.