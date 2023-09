In einem längeren Abschnitt des Rheinzuflusses Hauensteiner Alb sind möglicherweise sämtliche Fische und Kleinlebewesen verendet. Ursächlich ist die Einleitung von Faulschlamm und Schlemmsand in das Gewässer. Wie das Polizeipräsidium Freiburg am Mittwoch mitteilte, richtet sich der Tatverdacht gegen drei Männer im Alter von 44, 56 und 64 Jahren. Die Ermittlungen dauern an.

Mehrere hundert Tonnen Schlamm gelangen in die Alb

Die Einleitung ist laut Polizei bereits in den Sommermonaten im Bereich des Görwihler Ortsteils Tiefenstein, etwa fünf Kilometer oberhalb der Einmündung der Alb in den Rhein erfolgt und wurde am 10. September mitgeteilt.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde aus einem Weiher Faulschlamm und Schlemmsand in die Alb eingeleitet. Auf Nachfrage nennt ein Polizeisprecher eine Menge von mehreren hundert Tonnen.

Sediment bedeckt eine längere Strecke des Flusses

Das Flussbett der Alb ist laut Polizei über mehrere hundert Meter nahezu vollständig mit dem Sediment bedeckt. Ersten Einschätzungen zufolge führte die Gewässerverunreinigung zum Absterben sämtlicher Kleinlebewesen und auch von besonders geschützten Fischarten wie Groppe und Bachneunauge.

Mittels einer Drohne wollen sich die Behörden am Donnerstag ein genaueres Bild vom Ausmaß des Schadens machen.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich 2002 an der Wehra

Die Angelegenheit ähnelt einem Vorfall, der sich im Sommer 2002 in der Wehra, einem weiteren Rheinzufluss 17 Kilometer westlich der Alb ereignete. Damals war im großem Umfang schlammbeladenes Wasser aus dem Staubecken eines Pumpspeicherwerks in das Flüsschen gelangt.

In der zähflüssigen Fracht des Wassers erstickten damals die meisten Fische unterhalb der Einleitung. Große Sandbänke erinnern noch heute an der Wehramündung an das Geschehen. 2021 kam es an der Wehra ein weiteres Mal zur massenhaften Eintragung von Sediment – allerdings ohne größere Schäden.

Entlang der Alb führt ein Premiumwanderweg

Die Alb ist rund 44 Kilometer lang und durchfließt weitgehend unverbaut den Südschwarzwald. Sie entsteht aus zwei Quellflüssen, der Menzenschwander und der Bernauer Alb.

Die Alb durchfließt in ihrem Mittel- und Unterlauf klammartige und von Felsen verblockte Schluchtabschnitte, darunter die bekannte Teufelsküche. Entlang des Flusses führt seit 2008 der Premiumwanderweg Schluchtensteig, der in Albbruck beginnt.

Für den aktuellen Vorgang an der Alb werden Zeugen gesucht. Sie können sich telefonisch beim Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) oder bei der Fachdienststelle Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Freiburg (0761 21689-0) melden.