Darf ein Architekt eigenmächtig und ohne Kenntnis des Gemeinderates Baumaterial für ein Bauprojekt der Gemeinde einkaufen? Um diese Frage drehte sich eine durch Gemeinderat Christian Denz (Freie Wähler) ausgelöste Debatte in der jüngsten Ratssitzung.

Sie hatte im Zusammenhang mit der Arbeitsvergabe für die Holzschindel-Fassade am Neubau der Tagespflege in Segeten moniert, dass Architekt Peter Schanz die Schindeln ohne Ratsbeschluss zum Preis von 25.000 Euro eingekauft hatte. „Wir bewegen uns in einer dunkelgrauen Zone“, bemerkte Denz. Und: Dieses Vorgehen sei „rechtlich nicht haltbar“, fügte er an, „der Planer hat keine Befugnis, Material einzukaufen“.

Peter Schanz rechtfertigte seinen Einkauf so: Ein wesentlicher Bestandteil des Gestaltungskonzeptes der Tagespflege sei die Fassade aus Holzschindeln – dies sei eine Entscheidung des Gemeinderates gewesen. Früher seien die Schindeln aus Sibirien gekommen, doch seit dem Ukraine-Krieg bestehe ein Boykott auf Waren aus russischen Gebieten. Er habe nach einer bezahlbaren Alternative gesucht und Preisvergleiche angestellt. Fündig sei er bei einem deutschen Unternehmen geworden, das langlebige Weißzedernschindeln aus Alaska anbiete. Dieses Angebot sei wirtschaftlicher als das von anderen Firmen, jedoch zeitlich begrenzt gewesen. So habe er den Kauf in die Wege geleitet. Auf die Kritik von Denz, das Vorgehen des Architekten sei „unfair und nicht korrekt gewesen“, reagierte Peter Schanz mit dem Hinweis: „Ich wollte im Sinn der Gemeinde handeln.“ Die Schindeln, die er gekauft habe, seien „mit Abstand die günstigsten gewesen“, bemerkte er. Sein Vorgehen sei nicht unfair gewesen, fand er, aber: „Was nicht korrekt war, dass ich eigenmächtig entschieden habe“.

Gemeinderat Matthias Eschbach (CDU) versuchte, den Ball flach zu halten. „Manchmal muss man ad hoc entscheiden“, sagte er. Zudem werde der Fall sicher vom Kommunalamt geprüft. Ähnlich Roland Mutter (Grüne): „Wir haben einen Vorteil davon, obwohl das Vorgehen nicht ganz korrekt war.“ Bürgermeister Carsten Quednow machte zwei Beschlussvorschläge: die Arbeitsvergabe an den wirtschaftlichsten Bieter – das Anbringen der Schindeln inklusive weiterer Fassadenarbeiten – und nachträglich der Ankauf der Schindeln vom Büro Schanz. Beide Vorschläge hat der Gemeinderat angenommen. Beim Einkauf der Schindeln enthielt sich Christian Denz der Stimme. Den Auftrag erhielt die Firma Merkle zum Preis von 93.000 Euro. Der Budgetansatz betrug 80.000 Euro.