von Hans-Jürgen Sackmann

Mit einem über vierstündigen Programm unter Federführung der Gemeinderätin Ramona Eckert wurde mit den örtlichen Vereinen gemeinsam der freiwillige Zusammenschluss von Hartschwand und Rotzingen mit Görwihl gefeiert. Der Nachmittag im ehemaligen Rotzinger Schulhaus hatte für jeden etwas im Angebot.

Anno dazumal: Im ehemaligen Milchhüsli gab es einen Diavortrag mit Bildern von Rotzingen vor langer Zeit. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Ein halbes Jahrhundert ist nun schon vergangen seit der freiwilligen Fusion von Hartschwand und Rotzingen mit Görwihl im Zuge der Gemeindereform in Baden-Württemberg. Mittels umfassender Reformen sollten zu jener Zeit größere Verwaltungseinheiten und leistungsfähigere Gemeinden und Landkreise geschaffen werden.

Mit „Musik vereint! Eröffnete die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen unter ihrem Dirigenten Adrian Zipfel ihr kleines Konzert. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Ramona Eckert betonte bei der Begrüßung der Festgäste und der Vereine, dass alle Produkte zur Verköstigung aus den beiden Ortsteilen eingekauft wurden: „Nur der Wein, der kommt dann beim Hundertjährigen aus der Gegend“. Weiter führte die Gemeinderätin aus, dass der Ertrag des Nachmittages für eine neue nachhaltige energiesparende LED-Beleuchtung des Gemeindesaales und der Höllbachstube in Hartschwand verwendet wird.

Hartschwand Die kleine Gemeinde am Flüsschen Höllbach wird urkundlich erstmals im Jahr 1281 erwähnt. Schon früh wurde das Dorf durch die Arbeit der vielen Mühlen geprägt. Als diese nicht mehr gebraucht wurden, setzte eine Auswanderungswelle aus Hartschwand ein. Seit 1806 gehört die Gemeinde zum Großherzogtum Baden und erlangte 1844 seine politische Selbstständigkeit. Seit 1972 gehört Hartschwand zur Gemeinde Görwihl. Hartschwand liegt 820 Meter über dem Meerspiegel und hat 150 Einwohner.

Mit einer gemeinsamen Schauübung der beiden Feuerwehren von Hartschwand und Rotzingen wurden die Feierlichkeiten gestartet. Jürgen Eckert erläuterte den Löschangriff, bei dem die Kapelle „lichterloh brannte“. Realistisch retteten die Kameraden die Personen rechtzeitig aus dem Gotteshaus und rasch war der Brand gelöscht.

Eröffnung: Mit einer gemeinsamen Schauübung der Feuerwehren von Hartschwand und Rotzingen wurden die Feierlichkeiten der beiden Jubiläen gestartet. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Den Festvortrag übernahm der Gemeinderat und Einungsmeister Herbert Nägele. Er führte das Publikum durch die Geschichte der Eingemeindung von Hartschwand und Rotzingen, deren Zusammenschluss mit Sonderzahlungen versüßt wurde. Rotzingen erhielt vom Land 200.000 Mark und Hartschwand 100.000 Mark.

Überraschung: Der Bürgermeister hatte eine neue PS 8-Feuerwehrpumpe im Gepäck für die Rotzinger Wehr dabei. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Viel Geld für die damalige Zeit, mit dem verschiedene Projekte teilfinanziert wurden, wie die Gemeindeverbindungsstraße nach Hartschwand über den Dunnig, die Bachverdolung als Vorfluter für die Kläranlage, den Wegebau bei der Flurbereinigung in Hartschwand und Rotzingen und der Umbau des Schulhauses in Hartschwand zu einer Bürstenfabrik.

Rückblick: Gemeinderat und Einungsmeister Herbert Nägele führte das Publikum durch die Geschichte der Eingemeindung von Hartschwand und Rotzingen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Einungsmeister Herbert Nägele zog sein Resümee: „Die Ängste der Bürger haben sich nicht bestätigt. Die Orte und Vereine sind zusammengewachsen, wie wir es heute erleben dürfen“.

Rotzingen In einem Seitental des zur Alb zufließenden Altbächle gelegen, wurde Rotzingen urkundlich erstmals 1266 erwähnt. Der Ort gehörte über die Jahrhunderte hinweg zum Haus Habsburg, stets zum Kirchspiel Görwihl und zur hauensteinischen Einung Görwihl. Bis zur Auflösung der Einung 1805 stellten Rotzingen und Burg besonders viele Einungsmeister. Der häufig im Hochrheingebiet auftretende Familienname „Rotzinger“ geht auf abgewanderte Personen aus dem Ort zurück. Seit 1971 bildet Rotzingen einen Ortsteil der Gemeinde Görwihl. Rotzingen liegt 785 Meter über dem Meerspiegel und hat 360 Einwohner.

„Das Zusammenwachsen der Ortsteile hat gut funktioniert, sonst hätte die Abschaffung der unechten Teilortswahl nicht so reibungslos geklappt“, so Bürgermeister Carsten Quednow bei der Begrüßung. Zur Überraschung aller hatte er eine 150 Kilogramm schwere neue PS 8 Tragkraftspritze für die Rotzinger Wehr im Gepäck, da die alte Pumpe beim Großbrand in Strittmatt große Probleme bereitet.

Das war ich: Eine Bilderwand durch die Geschichte der Vereine von Hartschwand und Rotzingen rundete das Programm der Jubiläumsveranstaltung ab. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Umrahmt wurde das Jubiläum vom neuformierten Sängerbund „Frohsinn“ Görwihl unter der Leitung von Christoph Demandt und der Unterstützung aus Todtmoss. Die Sänger überzeugten mit dem harmoniegesetzten „Lied vom Wald“. Anschließend spielte die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen „Musik vereint!“ unter Leitung von Adrian Zipfel.

Neuformiert: Mit der Unterstützung von Sängern aus Todtmoos wusste der Sängerbund „Frohsinn“ Görwihl unter Leitung von Christoph Demandt mit dem harmoniegesetzten „Lied vom Wald“ zu gefallen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Zum Rahmenprogramm gehörte für die Kleinen das kunstvolle Ausmalen der Gemeindewappen, ein Diavortrag „Rotzingen anno dazumal“ im Milchhüsli für die Junggebliebenen und eine Bilderwand durch die Geschichte der Vereine von Hartschwand und Rotzingen. Die Höllbachgeister brannten zum Schluss ein musikalisches Feuerwerk ab, an dem Jung und Alt Gefallen fanden.