von sk

Unbekannte haben am Sonntag in Görwihl ein Vereinsheim und die Halfpipe in Görwihl mit einem pinken Lack besprüht. Der Sachschaden dürfte laut Polizei bei mehreren tausend Euro liegen.

Das Musikerheim neben der Hotzenwaldhalle war das Ziel der Unbekannten und wiederum die Halfpipe. Sie beschmierten am Gebäude die Nord- und Westseite. Die Tatzeit könnte in den Abendstunden gelegen haben.

Um Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten Görwihl (07764/932998-0).