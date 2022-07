Rüßwihl – Das Original ist wieder zurück: Am kommenden Wochenende vom 8. bis 10 Juli findet in Rüßwihl, Gemeinde Görwihl im Hotzenwald, das dreitägige Dorffest auf dem Schulplatz statt. Das letzte Mal stand Rüßwihl 2019 Kopf, in den zwei Folgejahren gab es eine coronabedingte Zwangspause. Aber jetzt steigt das Dorffest wieder und dürfen sich die Gäste auf ein unterhaltsames, abwechslungsreiches Programm freuen. Veranstalter sind die örtlichen Vereine.

Sie bieten viel Neues, aber auch Altbewährtes an, so dass für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei ist. Drei Tage lang Unterhaltung für Jung und Alt: Das sollte sich niemand entgehen lassen. Zumal Gaumenschmauß in allen Buden angesagt ist: Pizzahouse, Schwarzwald-Stüble, Kaffee- und Cocktail-Bar, Strübli, (Alt)Bierwagen, großes Festzelt, Wein- Sekt- und Likör-Bar – die Auswahl kann sich sehen lassen.

„Die Normalität ist zurück und darüber freuen wir uns sehr“, erklärt Max Oldorf vom Dorffest-Komitee. Zum Programm sagt er: „Es gibt ein paar coole Sachen.“ Los geht es am Freitag um 19 Uhr mit der Festeröffnung. Um 21 Uhr treten die Brotäne Herdepfl aus Donaueschingen auf, eine Brass-Band mit Tanzmusik im Blut. Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 16 Jahren.

Am Samstagnachmittag stehen bei „RSDS – Rüßwihl sucht den Superstar“ ab 15 Uhr die jungen Nachwuchssängerinnen und -sänger im Mittelpunkt. Klarer Fall: In Rüßwihl kommen die kleinen Stars groß raus. Und: Es gibt wieder tolle Preise zu gewinnen. Der Samstagabend steht ganz im Zeichen der Live-Musik. Ab 20 Uhr tritt die Gruppe 7Sins, die Nummer-1-Coverband vom Hochrhein, auf. Ihr Repertoire umfasst absolut tanzbaren Soul, Pop und Rock. Die Vollblutmusiker interpretieren Hits der 1970er und -80er Jahre sowie aktuelle Songs. Die Sängerinnen Verena Wagner und Cindy Möck glänzen durch ihre voluminösen und druckvollen Stimmen.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst im Festzelt mit dem Frauenchor Niederwihl. Um 11.30 Uhr spielt die Trachtenkapelle Strittmatt zum Frühschoppenkonzert auf. Die Nachmittagskonzerte übernehmen die Trachtenkapellen Buch und Niederwihl. Zum ersten Mal ebenfalls am Sonntag: ein Mofatreffen mit Prämierung. Begründung von Max Oldorf: „Mofas sind wieder in.“ Allerdings sollte, wer an dem Mofatreffen teilnehmen möchte, sich zuvor anmelden, am besten per E-Mail an ruesswihler-dorffest@web.de. Es kann also zeitweilig laut werden, wenn um 12 Uhr das 1. Rüßwihler Mofa-Treffen beginnt. Prämiert werden das älteste Baujahr und die weiteste Anfahrt. Begrenzung: bis 50 ccm. An allen drei Tagen gibt es ein großes Kinderprogramm mit Karussell, Kinderschminken, Spielepark und vieles mehr.

Gestemmt wird das Rüßwihler Dorffest von der Chrutschlämpezunft, der örtlichen Feuerwehrabteilung sowie der Jugendgruppe.

Das Programm

Freitag, 8. Juli: Öffnung aller Buden ab 19 Uhr, Partynight ab 21 Uhr mit den Brotäne Herdepfl, Eintritt Frei, kein Einlass unter 16 Jahren.

Samstag, 9. Juli: Kindernachmittag ab 14 Uhr, ab 15 Uhr RSDS – Rüßwihl sucht den Superstar. Ab 20 Uhr Live-Musik mit 7Sins.

Sonntag, 10. Juli: Familientag und musikalische Unterhaltung. 10 Uhr: Festgottesdienst im Festzelt mit dem Frauenchor Niederwihl, 11.30 Uhr Frühschoppenkonzert mit der Trachtenkapelle Strittmatt, danach Konzerte mit den Trachtenkapellen Buch und Niederwihl. Ab 12 Uhr 1. Rüsswihler Mofa-Treffen.

Infos im Internet:

http://www.ruesswihl.de