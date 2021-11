Wenngleich anders als sonst, mit 2G (geimpft oder genesen) und im Freien auf der Terrasse vom Gasthaus „Lamm“. Dort kam auch die Guggenmusik der Zunft zum Zug, außerdem der Narrenrat, der sein Fasnachtsmotto verkündete. Es lautet: „De Wirt legt Wert jetzt uff 2G, G´soffe, G´fresse – Wiederseh.“ Kurz und bündig also, was sich der Narrenrat erst letzte Woche einfallen ließ. Der Wirt nahm es zur Kenntnis, ebenso der einzige erwähnenswerte Gast Richard Baumgartner, Ehrenpräsident des Hotzenneunerrates Görwihl. Die Verkündung des Fasnachtsmottos war, neben der Einnahme der neuesten Chrutschlämpe, wichtigstes Ereignis des Abends. Obwohl: Narrenrat Xaver Lüttin hatte die Ehre, im Namen des Mangold, des gelb-grünen Häs und des übernächtigten Narrenrats ein spezielles Ritual zu vollziehen: die Aufnahme neuer Anwärterinnen, möglichst coronakonform. So kam es, dass Selina Lüttin, Kim Fehr und Carolin Mutter im Beisein von Oberzunftmeisterin Maria Höfler ihre Eignung unter Beweis stellen mussten.

Der Haken war: Selina Lüttin war schon einmal Zunftmitglied, geriet jedoch auf Abwege, als sie bei den Oberwihler Hexen anheuerte. „Nun befürchten wir natürlich, dass sie immer noch besessen ist und im schlimmsten Fall auch die zwei anderen Anwärterinnen angesteckt hat“, bemerkte Xaver Lüttin. Deshalb müsse ein Hexen-Exorzismus vorgenommen werden, zur Sicherheit, damit die drei Damen gereinigt in die Zunft kommen würden.

Chrutschlämpezunft Der Name der Zunft leitet sich aus dem in Rüßwihl traditionell angebauten Mangold ab, welches im Dialekt Chrutschlämpe genannt wird. Die Chrutschlämpezunft Rüßwihl hat rund 120 Mitglieder. Neu dabei sind Kim Fehr, Lina Keller, Selina Lüttin und Carolin Mutter. Oberzunftmeisterin (Vorsitzende) ist Maria Höfler, Zunftmeisterin (Vize) ist Mareike Wagner. Die Chrutschlämpezunft im Internet (www.chrutschlaempe.de).

Die Anwärterinnen mussten in die Knie, während Maria Höfler als Bewahrerin und Verteidigerin der mächtigen Chrutschlämpezunft waltete. „Siehe, die alte Hexenseele quälte sie gar grausam“, stellte Xaver Lüttin fest, „unterdrückte die Sinne und den Verstand mit roher Gewalt und verwirrte sie mit furchtbarem Schrecken.“ Maria Höfler oblag es, die jungen Damen auf den rechten Weg im Häs zu führen, sie vor weiteren Hexen-Versuchungen fern zu halten, und, so Xaver Lüttin, „ebenso von den armen Seelen der Hotzenneuner, Gardemaitli und Görwihler Belzebub Quednow“. Lüttin weiter: „Lass nicht zu, dass sie in der Gefangenschaft der Humorlosigkeit festgehalten werden, sondern stärke ihre Seelen im Schutze unserer herrlichen Zunft.“