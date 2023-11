Ihren Durst hatten die Rüßwihler Narren schon im Vorfeld auf dem Martinimarkt in Görwihl in der vereinseigenen Chue-Schtall-Hütte ausgiebig löschen können. Am Montagnachmittag war dann das Rüßwihler Nationalgericht Chrutschlämpe im „Lamm“ in Rüßwihl angesagt. Der mit Weißwein fein abgeschmeckte Mangold wurde den Narren und Gästen mit gschwellten Kartoffeln und gekochtem Speck serviert und genossen. Dort wurde dann auch die örtliche Fasnacht eröffnet.

Der Saal bebt: Die 35 Guggenmusiker geben zur Fasnachtseröffnung ein halbstündiges lautstarkes Konzert. Bilder: Hans-Jürgen Sackmann | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

„Eins, zwei, drei, vier“, zählte Michael Matt ein. Auf sein Signal hin begannen die mehr als 35 jungen Guggenmusiker, darunter viele Frauen, lautstark an zu spielen. Speziell die drei Sousafon-Spieler brachten beim Titel „Bought And Sold“ auf ihren mächtigen Blasinstrumenten den Saal zum Beben. Jetzt war die Zeit gekommen und die durch Krankheit dezimierten Narrenräte betraten mit ihm berühmten Brett den Saal.

Die Narren empfehlen die Fasnacht als Geldanlage

Peter Walenciak, in Vertretung des erkrankten Luis Pfeiffer, lüftete das Geheimnis des diesjährigen Fasnachtsmottos. Da das Geld immer mehr an Wert verliert, lautet das Motto: „Bevor no s‘Geld duet ganz verrecke, Dues lieber no ind Fasnacht stecke!“ Die fünfte Jahreszeit war damit offiziell eröffnet und der Narrenrat bat die zehn Anwärter auf die Zunft, vorzutreten.

Aufgenommen: Trotz geplatzter Luftballons werden die Anwärter in der Chrutschlämpezunft willkommen geheißen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Neu in die Narrenzunft Chrutschlämpe Rüßwihl aufgenommen wurden bei der Fasnachtseröffnung die Jungnarren Alisa und Annabell Albiez, Santina Schneider, Christine Kaiser, Vanessa Drübert, Marvin Kirner, Benedict Schmidt, Nicole Schlachter, Tobias Biehler, Philipp Engelsmann sowie der einjährige Narrensamen Aili und Mina Denz.

Feuertaufe: Wild ging es bei der Aufnahmeprüfung in die Chrutschlämpe-Zunft in Rüßwihl zu. Der Narrenrat hatte für manchen geplatzten Luftballon Nachsicht. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Während die Zwillinge schon ihre Bettstättchen hüteten, mussten die anderen zehn neuen Chrutschlämpen ihre Eignung beim Lauf im Gänsemarsch mit eingeklemmten Luftballons unter Beweis stellen. Wild ging es mit großem Tohuwabohu durchs „Lamm“. Der Narrenrat hatte Nachsicht und alle Anwärter wurden und großen Beifall in die Narrenzunft aufgenommen.

Die Zunft

Die Rüßwihler Chrutschlämpezunft wurde 1974 gegründet. Das grün-gelbe Häs stellt Mangold dar. Der Verein besteht aus drei Gruppen: 26 Maskenträger mit dem Narrensamen, 42 Guggenmusiker und zehn Narrenräte. Weitere Infos und Termine stehen im Internet unter www.chrutschlaempe.de.